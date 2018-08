SODOMA I GOMORA U CENTRU ZAGREBA: ‘Proveo sam tri dana na nudističkoj plaži na Jarunu. Stvari koje sam tamo vidio su gore nego u pornićima’

‘Ako ste normalni i željni naturizma, potražit ćete nešto podjednako normalno na našoj obali, jer sam siguran da se može naći. Ovo? Ovo je najobičnija Sodoma i Gomora.’

Javio nam se čitatelj koji je odlučio s javnosti podijeliti iskustvo boravka na nudističkoj plaži na zagrebačkom jezeru Jarun. O njoj je prethodno, priznaje, čuo svašta, no odlučio je sam provjeriti, a naposlijetku i podijeliti svoje doživljaje.

Njegovu priču prenosimo u cijelosti.

Kako mi se i ove godine plan da posjetim neku ‘normalnu’ nudističku plažu na našoj obali u zadnji tren izjalovio, odlučio sam, onako zezancije radi, provjeriti na što liči ova ‘domaća’ na Jarunu. Prethodno sam o njoj čuo stvarno svašta, uglavnom bizarne priše i to da se radi o nekakvoj jadnoj rupi za perverznjake. Djedovi koji masturbiraju iza grmlja na starije žene i mlade dečke, homoseksualci koji traze brzinski seks i slično. Prije odlaska na ‘budističku’ na Jarunu, kako sam vidio da je neki posprdno zovu, odlučio sam se raspitati okolo na internetu jesu li te priče o potpunom nemoralu na plaži istinite ili ipak plod nečije bujne mašte. Upravo zato sam ciljano postavio sljedeće pitanje na jednom domaćem dejting sajtu:

‘Bok, planiram prvi puta posjetiti nudističku plažu na Jarunu. Nikada prije nisam bio na nudističkoj, a uz to sam o Jarunu čuo svakakve priče, pa nemam pojma što očekivati. Pliz neki savjet, upute, kako tamo stvari funkcioniraju, koja su pravila ponašanja, koliki je omjer muškaraca i žena u prosjeku i sl. Samo ozbiljni odgovori.’

Ubrzo mi se javio jedan dečko, piše mu na profilu iz Zagreba, kojih 40-ak godina, homoseksualne orijentacije. U moru krajnje retardiranih i trollerskih odgovora, ovaj mi je frajer, na moje čudo, opisao kako stvari funkcioniraju na nudističkoj na Jarunu, na veoma posvećen i detaljan nacin. Doduše, potpuno nadrealan, ili sam barem tako mislio dok sam isčitavao njegov odgovor u blagoj nevjerici. Da ne duljim, evo što mi je, po svemu sudeći debelo promiskuitetan dečko rekao, njegovim rijecima:

Bok! Evo jedan ozbiljan odgovor. Ja sam peder i idem stalno na jarunsku nudističku. Plaža je velika. Kad uđeš s rolerske staze na glavni ulaz na plažu – desno je uglavnom pederski dio, dakle pretežito frajeri. Još desnije uz kanal je i šumica gdje se du***** k***** i slično. A na lijevo je ogromni dio /uglavnom sunčani, osim uz sam vrh plaže/ gdje ima i slonica (op.a. ovim pogrdnim izrazom frajer, ocito, naziva pripadnice zenskog spola), parova itd.

Nisam primijetio da se na tom lijevom *heteroseksualnom* dijelu ikad išta dešava – uglavnom se nitko nikad ne dira po p**** i ništa slično. Jer su, kao što znamo, heteroseksualci uglavnom općenito zak**** i slabo se jebu. Dočim, na desnom dijelu zna bit živo, ja redovito dr**** i par puta sam i du*** fine ***** drito na plaži. Heteroseksualci lijevo su fini, pa to ne čine.

Uz to, iznad nudističke, preko rolerske staze (dublje u šumici) je i krasna gay-štajga, gdje krstare goli i polugoli frajeri, i gdje sam se puuuno puta super je****, bolje nego u pornićima. Outdoor sex do jaja. Ali, naravno, samo za gay-dječake. Heteroseksualci su fini, slušaju Željku Markićku i Babu Bozanićku, pa to ne čine.

Eto, nadam se da sam pomogao. Ako imaš još pitanja, samo pucaj.

Pozdrav.

Što ću, odlucio sam ispitati stvari detaljnije i poslao mu hrpu potpitanja. Za koji sat vremena stiže mi njegov drugi reply:

Aj da ti odgovorim: svrstavanje na desni dio plaže ne znači da si automatski gay. Samo ima više muškaraca (uglavnom pohotnih pedera) oko tebe nego na lijevom, dosadnom dijelu plaže. Dapače, jednom je neki lik s velikom ki**** muvao, muvao i smuvao neku plavokosu sisatu vag****-opajdaru koja je tu svratila, dakle sve je moguće i pravila nema (ili ih ima, pa su tu zato da bi se kršila, što je lijepo)!

Ova koju sam ja **+++ na plaži (i pritom dr*** i špr****) bila je 20+. No takvih k***** nema uvijek i nema ih na izvoz. No u šumici iznad nudističke ima zbilja krasnih primjeraka, prošli tjedan me jedan spektakularni debeli totalno razvalio.

Na desnoj strani uglavnom nema problema, čim flešaš svoju veliku k**** nikakav kod ti neće trebati, mili. Samo pazi, ima i matorih hijena koje samo to čekaju. A i ako kreneš stazicom uz kanal na istok s desnog dijela plaže, naći ćeš vrlo razbludnih napaljenih k*****, samo što bi među njima moglo biti i onih koji bi ti mogli bit djedovi…. :/

Na plaži, uz kanal i u šumici iznad nudističke se nikad ništa nije dogodilo, sukladno mojim iskustvima i saznanjima. Problemi su bili na Otoku hrvatske mladeži (prekoputa nudističke) gdje se ljudi isto jebu i šetaju goli, a to je zabranjeno (prekršaj protiv javnog reda i mira), pa ordiniraju čuvari i kadšto policija. Nudistička i štajga iznad nje su, međudim, zasad od toga slobodni… I nikad nisam vidio da itko ikoga snima mobitelom i slično… Premda bih ja jako volio da me snima pouzdani snimatelj dok me ******* :)

Za razliku od drugih štajgi, ova je prilično sigurna. Ja sam godinama gol i na plaži i na štajgi u šumici, je**** se, hodam okolo totalno gol, fuk*** me – i nikad se ništa loše nije dogodilo. Nikakvih prijetvornih debila, ni Bad Blue Boysa s nunčakama. :/

Što se tiče slonica, one me zanimaju otprilike kao i leptiri ili stidne uši. No, primijetio sam da na lijevom dijelu plaže ima nešto slonica, neke same, a neke u društvu. Uglavnom se drže kiselo i ledeno, kao što se slonice općenito i drže. Nikakve akcije, ništa; možda ako netko smuva slonicu, pa onda poslije negdje odu, no nisam vidio da se neka od slonica ponašala promiskuitetno; uglavnom su ko časne sestre, fine i poštene, kako i pristoji slonicama u našoj maloj džamahirijici. :)

Dignuta k**** na lijevom dijelu se nije vidjela. Kao što rekoh, ondje je kao u samostanu. Sve pristojno, mogla bi i Ruža Tomašić navratit. Na desnom dijelu i u šumici poludignuta i dignuta k**** je vrlo dobrodošla i poželjna, te se i očekuje. Volim bit gol u šumici, a neki dječak doše, smandrlja gaće i ******* odmah u ****** i ******** me – neprocjenjivo. ;)

Svaku iole normalniju osobu već bi ovakav opis stanja odbio od toga da se približava Sodomi i Gomori na deset kilometara. No, ovo sto mi je frajer napisao činilo mi se kao izmišljena erotska priča za napaljivanje. Je li zaista moguće da se takve stvari dogadjaju u samom srcu Zagreba? Imao sam višak vremena, a kao što sam već ranije rekao, ionako sam oduvijek želio navratiti na neku nudističku, pa sam odlučio provjeriti istinu svojim očima. I to tijekom tri dana uzastopno, da mogu donijeti čim realniji zaključak.

Prvi dan testiranja, petak popodne oko 16 sati. Dolazim na plažu, ima nekih 10-15 ljudi od čega većinom muškarci u poznijim godinama i možda 2-3 žene od 45 do 60. Točno kako je frajer opisao, na desnoj strani uglavnom koncentracija djedova, na lijevoj žene i mlađi alternativni likovi (ono malo što ih je bilo). Čim sam došao, ekspresno se skidam do kraja, nabijam cvike na oči i ispružim se na ručnik. Nije prošla niti minuta, doslovno 90 posto djedova na plaži pocne pohotno buljiti u mene, a u očima im se vidi iskra naslade. Neki su se čak počeli muvati okolo mene prakticki mi ulazeći u privatni prostor i buljeći u onaj dio tijela, ispuštajuci pritom odvratne zvukove. Usput, koliko sam skužio, na plaži je u bilo koje doba dana barem 2-3 takva tipa, koji se ne kupaju i ne sunčaju, nego se samo muvaju gledajući druge ljude. I to pretezito druge muškarce. Također,čini se da hrpa muškaraca supilno masturbira čitavo vrijeme. Dobro, izdurat ću, kažem si, ajde da i to vidimo.

10-ak minuta nakon što sam došao, na plažu ulazi mršavi djed od kojih 70 godina, potpuno obučen, bez vidne namjere da se skine, okupa ili nesto slično. Izgleda kao totalni masturbator i klošar. Nakon što me spazio i muvao se okolo neodlučno nekih 5 minuta, napokon mi prilazi za manje od 2 metra, iz gaća vadi svoje spolovilo i počne sliniti. Bez imalo srama, starkelja mi kaze: ‘Gle ovo, mi. Čuj decko, imas dobru k****, ja bi te rado gu***. Oćemo odostraga u šumicu?’ Pokušavajući odvratiti pogled od njega, pogledam desno od ulaza na plažu i iza grma kraj nečijeg parkiranog skutera primjetim drugog obučenog djeda koji masturbira gledajući u mene kao da sam milijun dolara. Okej, cini se da su priče zaista bile točne, ali pobogu, već 10-ak minuta nakon što dođeš na plažu? Ovo je potpuni užas. Odje*** ovog prvog djeda glasnim pitanjem: ‘Dobro, koji ku***, jesi li ti frajeru normalan’, na što su drugi primijetili da se nešto događa. Djed se valjda malo uplašio pa se pokupio odatle brzinom munje. Ostatak dana je izgledao otprilike gnjusno: posvuda tipovi koji se diraju na druge muskarce.

Drugi dan testiranja, subota oko 12 sati, odlučio sam provesti malo više vremena na plaži, kojih 4-5 sati. Ovaj puta nije bilo nemoralnih uleta, ali bilo je sad već ocito ustaljenih jadnika-masturbatora. Bilo je i nešto više žena, od čega sam primijetio samo jednu nešto mlađu, cca 35 godina, u paru s partnerom, kao sšo tamo zene uglavnom i dolaze. Ostali su kojih pola sata i brzo se pokupili. Valjda su uvidjeli kakav je ovo jad. Nakon neka tri sata, pogodite tko dolazi na plažu. Da, onaj djed. Opet. Muva se okolo obučen, odmjerava muške i ženske genitalije, ponovno priđe meni, ali ovaj puta opreznije, na nekih 10 metara, mrmljajući: ‘To, to’. Što god mu ‘to’ značilo. Dvije žene su skuzile da se lik, očiti psihopat i voajer, muva obučen pa su počele suptilno komentirati i pokazivati na njega rukama. Bio je tamo još kojih 5 minuta a onda se izgubio poput duha. Okej, čini se da je plaža stvarno jadna, zato odlučih provjeriti onaj dio priče o grmlju i stazici iza plaže. Krenuo sam tamo u laganu šetnju od nekih 15 -ak minuta. Tu i tamo prđe pokoji prolaznik, ali uglavnom na svakih pola kilometra možete vidjeti po jedog djeda koji skica iza grmlja. Jedan takav, proćelavi debeli tip, vidjevši da okolo šetam bez majice kao i hrpa ljudi tamo, dahćuci mi dobaci prigušenim glasom: ‘Booooook’. Ignore. Ajmo dalje. Do kraja staze nema ništa zanimljivo pa idem natrag. Na povratku u grmlju spazih dva gola starija tipa koji nešto, ocito, rade. Jesu li se seksali, oralno zadovoljavali ili što već, nemam pojma, jer mi je bilo pretjerano neugodno za inspektirati.

Dojam nakon dva dana ‘budizma’ na Jarunu? Ovo je jeftini gej pornić i da, stvarno se dogđja u srcu Zagreba u pola bijela dana. Treći dan testiranja, nedjelja, vise onako simbolično, da vidimo može li nas jos nesto iznenaditi. Stižem na plažu oko 9 ujutro, tamo su dva mlada dečka, 5-6 djedova i jedna starija žena (kasnije su došle jos dvije). Iznenađenje? Jedan proćelavi djed je očigledno veoma napaljen. Počne se prešetavati, približava se sve više, provede kibicirajuci me nekih pola sata. Naravno da je čitavo vrijeme dok sam se kupao proveo promatrajući me golog, a posebno ‘onu zonu’. Napokon se odvazi prići i to, začudo, veoma kulturno. Obraća se s Vi, pita gdje stanujem i dolazim li ovdje često, i nakon niza od 9-10 uljudnih pitanja, jedno 11. ispali kao grom iz vedra neba: ‘Joj sto bi ti ja lizao ja**. Baš si se fino izbrijao tamo dolje, jooooj.’ Dobro, ćto cu vrijeđati frustriranog jadnika, kažem mu da će za to morati potražiti druge dečke jer mene zanimaju isključivo cure. Pokupio se snužden i, naravno, nastavio me stalkati iduća dva sata na plaži.

Negdje oko 11 sati, na moje čuđenje, na plažu stize prilično atraktivna djevojka od kojih 25 godina. Pa čini se da ovdje tu i tamo ipak navrati i netko mlad, mislim si. Normalno da je spomenuti djed odmah išao inspektirati njene grudi; ne bi li se vratio do mene i zaokružio moje trodnevno mučenje na Jarunu valjda najjačim monologom ikada: ‘Mladi gospodine. Evo Vam tamo – mlada gospođa! Vi ste jedan veoma fin gospodin, s finim tijelom i finom k**** i kao takvi ste zaslužili jednu finu djevojku. No, problem s Hrvaticama je što se sve prave svetice. Sve bi or ku***, ali hoće da se oko njih trudiš i vrtiš da dobijes seks. A normalan muškarac za to niti nema volje niti vremena. Ja sam, zapravo, došao samo opet pogledati Vaša ja**. Uh. A sad vas više neću smetati, uživajte.’

Eto. Što reći, koju ‘posluku porati’? Nudistička plaža na Jarunu i zona oko nje u jednom je pozamašnom dijelom rasadište jada, bluda i homoseksualnog promiskuiteta. Da, priče o njoj se čine uglavnom točne; tamo nema niti ‘n’ od naturizma, ležernog odmora i sl. Ako ste mladi muškarac poput mene, uglavnom će na vas masturbirati očajni djedovi. Ako ste žena, vjerojatno najbolje da tamo idete isključivo s nekim, u paru, jer bi se mogao naći pokoji retard koji će vas pokušavati impersionirati veličinom svog penisa i daviti tijekom čitavog boravka na plaći, kao što je to pokušavao jedan u subotu, i to čak s dvije starije žene. Začudo, čuo sam kako mu jedna od njih čak i obćcaje kako će mu dati broj i da ima već dosta tipova na lageru.

Ako ste pak normalni i željni naturizma, potražit ćete nešto podjednako normalno na našoj obali, jer sam siguran da se može naći. Ovo? Ovo je najobičnija Sodoma i Gomora.