ŽENI (32) ODBILI DATI POSAO KAD SU VIDJELI KAKO JOJ IZGLEDA TIJELO: ‘Užasnuta sam! Osuđuju me čim me vide, a pazim kako se odjevam’

Claire Shepherd, 32-godišnjakinja iz britanskog Swansea, obožava tetovaže, ali ističe kako su ju više puta znale uvaliti u probleme. “Imala sam 18 godina kada sam dala napraviti prvu tetovažu zvijezde na gležnju, dok sam bila na odmoru s curama. Bila je vrlo diskretna i mogla sam ju pokriti kad sam htjela”, počinje priču Shepherd, inače po struci socijalna radnica.

“Tek nekoliko godina kasnije dala sam napraviti novu, zvjezdice na vratu. Sada sam išarana praktički od glave do pete”, govori za Sun.

“Mislim da sam potrošila oko 3000 funti na njih, otprilike svaka stoji oko 50 funti na sat. Ovisno o tome koliko je kompleksna izrada svake traje nekoliko sati tijekom dva dana. Za mene to je oblik samoizražavanja, ali nažalost ne gledaju svi tako. Često na ulici čujem zlobne komentare a i na mrežama me napadaju trolovi“, žali se.

‘Moj tadašnji poslodavac nije imao problema’

“Tek 2014. sam počela raditi one uočljivije, poput onih na rukama i vratu. Moj tadašnji poslodavac imao je puno razumijevanja i nije rekao ništa. Bili su zadovoljni sa mnom dokle god sam dobro radila svoj posao pomoćnika upravitelja. Radila sam za njih šest godina, pomagala sam im otvarati nove trgovine i (moje tetovaže) uopće nisu bile problem“, kaže,

No 2015. prijavila se za posao u drugoj tvrtki. “U opisu posla je stajalo kako ću trebati putovati diljem zemlje i predstavljati proizvode u trgovinama. Intervju se obavljao telefonom i na kraju polusatnog razgovora rekli su mi da sam točno ono traže, i odmah mi na mail poslali podatke kada bi trebala početi raditi, kao i pravila tvrtke.”

‘Već su mi poslali kada trebam početi raditi’

“Među pravilima sam pročitala i kako bi sve tetovaže trebale biti pokrivene, što ja očito nisam mogla napraviti. Kako bi provjerila je li to u redu, nazvala sam ženu koja me intervjuirala i rekla joj o mojim tetovažama. Istog trena je povukla ponudu za posao i rekla kako me neće moći zaposliti. Imala sam posao svega pola sata!”, ističe. Užasnuta, o svemu se požalila na društvenim mrežama.

“Priča je postala viralna i osvanula svugdje. Nakon nekoliko dana su mi ipak ponudili posao, ali ga nisam htjela prihvatiti. U to vrijeme sam bila ljutita. Mislim da su im pravila zastarjela. Bila sam prava osoba za posao, dakle sve svodilo na tetovaže”, kaže i objašnjava zašto ih smatra licemjernima.

‘I danas me stranci osuđuju iako uvijek pazim na izgled’

“Shvatila bih da je problem u piercinzima ili umjetnim noktima jer to može predstavljati opasnost, ali kod tetovaža to nije slučaj. Ako im kroz trgovine svakog dana prolazi tisuće ljudi s tetovažama, zašto ih osoblje ne bi moglo imati”, ističe. Dodaje i kako to ne bi nazvala diskriminacijom jer je tetovaže sama birala, no misli kako su pretpostavili kakva je osoba samo na temelju toga što ima tetovaže,

“Postoje određeni stereotipi oko ljudi koji imaju tetovaže. Nekada su trgovine tražile da njihovi djelatnici nemaju jarko obojenu kosu i sl, a čini mi se da su tetovaže zadnja stvar koja je ostala s kojom poslodavci imaju problem”, kaže.

“Čak i danas, stranci me osuđuju iako uvijek pazim da sam otmjeno odjevena i pazim na izgled, do razine da sam obavila i estetske zahvate te koristim botoks”, zaključuje.