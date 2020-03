JUČER JOJ JE UMRO SUPRUG, ALI I NARASTAO BROJ FANOVA: Popularnu influencericu prozivaju da patetičnim objavama ‘gradi slavu na krvi’

View this post on Instagram

Если тенотен рекламируют блогеры- это не делает препарат эффективным. Его эффективности, равна плацебо- не более. И вообще, я не понимаю, как тенотен, да и другие препараты компании Материа Медика зарегистрированы, как лекарственные препараты. . МИНОБРНАУКИ признали эту компанию «САМЫМ ВРЕДНЫМ ЛЖЕНАУЧНЫМ ПРОЕКТОМ» Принцип действия всех препаратов этой компании- на основе сверхмалых доз. Если читать инструкции к препаратам: ❌Анаферон ❌Артрофоон ❌Афала ❌Афалаза ❌Бризантин ❌Диваза ❌Импаза ❌Колофорт ❌ПроПроТен-100 ❌Ренгалин ❌Субетта ❌Тенотен ❌Эргоферон Это все- супер лекарства!!! Но, вот, почему тогда о них не говорят на курсе по фармакологии? Ни в 1 классификации (исправьте, если я не права) Принцип действия этих препаратов основан на вере доверчивых людей, Которым врачи и провизоры рекомендуют эти препараты. Это бизнес, ничего личного. И все! Хотите быть обманутыми- пожалуйста- пейте их. Ничего хорошего, и ничего плохого они с организмом не сделают. . ❗️Даже, если вы выпьете целиком всю упаковку! 👀Ну…. как мы и сделали в сториз! 🤷‍♀️Для кого то это шок- контент, а для меня способ вам объяснить, что не все хорошо, что рекламируется. ❌Особенно людьми, которые не разбираются в медицине. . ❗️Я теперь запомните/ сохраните эти все препараты, чтоб не тратить деньги на ветер. ❓А в комментариях пишите, какие из этих препаратов вам назначали и вы принимали?