SLATKO ILI UŽASNO? Par demonstrirao svoju ‘nuklearnu’ ljubav, ali dobar dio interneta je zgrožen ovom scenom

Ono što je mnoge korisnike zaprepastilo jest to da djevojka uopće ne djeluje kao da joj to imalo smeta. Ona zapravo uživa u tom njihovom ritualu

Jedan ljubavni par ima doista unikatan način pokazivanja osjećaja i bliskosti – no nije se svakome takvo što svidjelo

Jedan je par odlučio cijelom svijetu pokazati kako “funkcionira” pa su svoju ljubav demonstrirali vlastitim “relationshio goals” videom. Snimkom su definitivnu privukli pozornost, no ne i nužno raznježene komentare.

Djevojka kao pas

Naime, u kratkom klipu objavljenom na Twitteru može se vidjeti kako dečko, i sad ne pretjerujemo, posebnim pokretom ruke “saziva” djevojku koja potom dotrči do njega, a on joj uhvati bradu kao što to vlasnici čine kućnim ljubimcima – sve to uz sladunjavu glazbu.

I need this type of relationship 😭 pic.twitter.com/okOLx3f6eD — Rad Dates (@radates) April 20, 2019

Ono što je mnoge korisnike zaprepastilo jest to da djevojka uopće ne djeluje kao da joj to imalo smeta. Ona zapravo uživa u tom njihovom ritualu.

Tek nekoliko ljudi reklo je da im je cijela stvar slatka, no većina ljudi rekla je da se radi o ponižavanju.

‘Koji je ovo vrag?!’

“Jednostavno si ne mogu zamisliti da trčim ovako prema muškarcu, koji god bio razlog”, komentirala je jedna žena, dok je drugi tviteraš odgovorio “Koji je ovo vrag?!”.

Većina komentara bila je u tom stilu, no glavne aktere priče to baš nije previše dotaklo. Što vi mislite o ovome?