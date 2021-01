SKANDAL U ŠKOLI: Učenicu su poslali kući da se presvuče jer je njezina suknja – preduga! Odbila je i doživjela nešto neviđeno

Iako se mnogim školarkama govori da im je suknja prekratka, djevojčicu Siham Hamud (12) poslali su iz škole kući jer njezina nije bila dovoljno kratka. Ova muslimanska učenica odlučila je godinama nositi suknju u dužini do gležnja, ali se šokirala kada su joj učitelji navodno prošloga mjeseca rekli da njezina opravica nije prikladna školska uniforma.

Njezin otac Idris Hamud (55) izjavio je kako su Siham svakoga dana u prosincu slali kući iz škole da se presvuče i govorili joj da se vrati odjevena u propisanu školsku uniformu – no ona je to odbila, prenosi LADBible.

