ŠKAKLJIVO PRIZNANJE PODIJELILO INTERNET: ‘Učinila sam to pod tušem kod svojih prijatelja’; A vi – radite li isto?

Kada je riječ o bontonu, svatko od nas ima neko svoje mišljenje o tome što smatra prihvatljivim, a što ne. Međutim, anonimni muškarac koja je postavio jednostavno pitanje o navikama pod tušem pokrenuo je pravu raspravu na društvenoj mreži.

Na početku je korisnik ispričao kako je tijekom ležernoga razgovora sa svojom zaručnicom saznao da je ona jednom prilikom “piškila” pod tušem kod svojih prijatelja dok je boravila kod njih ranije ove godine.

“Isprva smo se šalili o tome kako ja nisam sposoban pomokriti se u kadi, a onda me ona šokirala rekavši kako je ona to učinila čak i u tuđoj kući”, napisao je muškarac priznavši da je za njegov pojam to izrazito nepristojno i odvratno.

Dodao je kako jako dobro zna da takvu naviku imaju mnogi ljudi, ali da je njemu mokrenje pod tušem jednostavno neprihvatljivo. Kako bi provjerio tko ima pravo, pitao je ostale korisnike što oni misle o takvome ponašanju i rade li to također.

U komentarima mu se, među ostalima, javio i kolumnist Danny M Lavery, koji je napisao: “Budući da urin nije sterilan, vjerojatno nije pametno pomokriti se u nečijoj kadi, osim ako imate toliko opušten odnos pa se usudite zatražiti dopuštenje.”

#Etiquette: A furious online debate has been sparked after someone asked whether it's okay to pee in someone else's showerhttps://t.co/3PwWvOJUXS

— EveWoman (@EveWomanKenya) July 5, 2020