SITNI POMACI SE VIDE, ALI… ‘Trebalo bi barem 20 do 30 godina poput 2020. da se ledenjaci uopće krenu oporavljati’

Ledenjak Brewster na Novom Zelandu otopio se u protekle tri godine dovoljno da za to razdoblje osigura pitku vodu svom stanovništvu te države, objavio je u srijedu jedan od vodećih istraživačkih instituta.

Znanstvenici procjenjuju da je Brewster na Južnom otoku Novog Zelanda izgubio 13 milijuna kubičnih metara leda od 2016. do 2019., objavio je Nacionalni institut za vodu i atmosferska istraživanja (NIWA).

Klimatolog Andrew Lorrey rekao je da su Južne Alpe (planinski lanac Novog Zelanda) izgubile 15.9 bilijuna litara voda u 40 godina. NIWA vjeruje da je riječ o količini koja bi pokrila potrebe Novozelanđana za pitkom vodom u 40 godina.

