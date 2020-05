SASVIM NEOČEKIVANA VIRALNA SENZACIJA: Muškarac dijeli očinske savjete djeci bez očeva jer je i on odrastao bez jednog

Kenney je u samo mjesec dana skupio 1,5 milijuna pretplatnika, a njegova topla osobnost i nesebičnost očarale su gledatelje diljem svijeta

Muškarac koji je odrastao bez oca postao je viralna senzacija nakon što je otvorio YouTube kanal kako bi dijelio ‘očinske savjete’ djeci u sličnoj poziciji.

Rob Kenney imao je samo 12 godina kada ga je otac napustio, što je značilo da ni sa kim nije mogao razgovarati o brijanju ili vezanju kravate. Otac mu nije mogao pokazati kako sastaviti policu ili promijeniti gumu na automobilu.

Kada je zasnovao vlastitu obitelj naučio je svoju djecu kako obavljati sve te stvari, no još se uvijek osjećao loše zbog ostale djece koja nemaju očeve kojima se mogu obratiti.

Kenney je pronašao način kako dati ‘očinske savjete’ svima kojima trebaju pa je prije mjesec dana otvorio YouTube kanal pod imenom ‘Dad, How Do I?’ (Tata, kako da?). Na njemu dijeli video tutoriale u kojima objašnjava razne stvari, od glačanja košulja do odčepljivanja odvoda.

U njima je pokazao svoju sjajnu osobnost i ubrzo postao viralna senzacija, s više od 1,5 milijuna pretplatnika na kanalu.

“Ne poznajem ovog čovjeka, ali odmah sam se pretplatio na njegov kanal. Kako sjajna, nesebična gesta za druge. Ovakve priče vraćaju mi vjeru u čovječanstvo”, napisao je Chris Hart koji je podijelio Robovu priču na Facebooku.

‘Tata od formata’ reagirao je na svoj uspjeh videom u kojem se zahvalio pratiteljima na podršci. “Jako sam emotivan danas i pomalo preplavljen sjajnim pričama koje ste podijelili sa mnom. Pokušao sam svima odgovoriti, ali to naprosto nije moguće. Želim vam zahvaliti od srca. Bol je stvarna u našem svijetu i nadam se da će moji videi barem malo ublažiti”, rekao je Kenney.

Dodao je da sa svojim sinom i kćeri svakodnevno razgovara, i to ne samo o popravcima oko kuće, već kako se nositi sa životom i odrastanjem.