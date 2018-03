SANJARICA I TUMAČENJE SNOVA: Što vam podsvijest zapravo govori dok spavate?

Ljudi su od davnina zainteresirani za tumačenje snova kako bi objasnili što znače naša podsvjesna razmišljanja.

Tumačenje snova spominje se još u Starom zavjetu, a prvi crteži koji opisuju snove su stari oko 7000 godina, a dolaze iz Mezopotamije. Cilj tumačenja je objašnjavanje značenja i traženja logičnog smisla u snovima za što postoji nekoliko mogućnosti tumačenja snova, od kojih mnogi i danas imaju značaj u našoj kulturi. Sanjarice su skupovi svih objašnjenja različitih snova koji mogu pobliže objasniti dijelove naše ličnosti.

Povijest prvih sanjarica

U ljudskoj kulturi od davnina postoji vjerovanje u poseban značaj snova. Praksa tumačenja snova spominje se u Starom zavjetu gdje Josip tumači faraonove snove i objašnjava mu što znači sedam debelih i sedam mršavih krava. Uz to se spominje i prorok Danijel koji je imao poseban dar tumačenja snova za koje je on tvrdio da su objašnjenje tajni Boga s neba.

Sumerani su vrednovali snove još od svojih stvaralaca, bogova koje su nazivali Anunnakiji. Tako su se Gilgamešovi snovi smatrali vizijama budućih događaja. Babilonci su također imali tumačenja snova gdje su snove dijelili na dobre i loše ili božanske i demonske. Asirci su svoje snove smatrali predskazanjima događaja te su ih interpretirali kao upozorenja za budućnost. Kod Egipćana se pojavilo prvo zapisivanje snova, pa se može reći da su to prve sanjarice. Oni su smatrali kako se time podsvjesno tumače svjesni događaji.



U svakoj današnjoj kulturi se tumače snovi pa tako Židovi povezuju babilonski koncept dobrih i loših snova, a Kinezi vjeruju da za sanjare postoji plato snova gdje duša odlazi prilikom spavanja. Iz tog razloga Kinezi i danas imaju problema sa korištenjem alarma za buđenje jer smatraju da je loše buditi i smetati dušu dok se ona sama ne vrati. Grci su imali slično shvaćanje kao Egipćani ali su uz to dodali svoje bogove kao bitne čimbenike objašnjavanja snova. Na Američkom kontinentu su Indijanci smatrali kako su snovi zapravo vizije budućnosti te mogućnost da se stupi u kontakt s preminulim članovima obitelj ili precima iz prošlosti.

Aboridžini imaju posebno tumačenje jave i sna jer je njima čitav koncept života podijeljen na ta dva kolosijeka. Aboridžini svoj kontinent naseljavaju već preko 40 tisuća godina i od tada vjeruju u ovu podjelu. U njihovom vjerovanju je osnova religije vrijeme sna te to tretiraju kao drugu stvarnost.

U nešto novije vrijeme, san je postao bitan dio psihoanalize te se pojavljuje i veže s modernom znanošću. Tako je poznati psiholog Sigmund Freud osmislio psihodinamično tumačenje snova. Njegova teorija nalaže da se tumačenje nesvjesnih materijala ili snova sastoji od osnovnih nagona, a u pozadini svega je glavni psihodinamički pokretač ili nagon seksualnosti.

Freud govori kako snovi imaju tri funkcije:

omogućavanje ispunjenja želja i zadovoljenje žudnji

snovi pružaju sigurnosni ventil preko kojih se osoba oslobađa nesvjesne napetosti

snovi su stražari spavanja

Od davnina ali i u modernoj znanosti nalaže se kako su snovi pokazatelji potisnutih želja svakog pojedinca. Zahvaljujući snovima i čitanju snova tijelo i um se opuštaju. Tumačenjem snova kroz sanjarice i objašnjavanjem podsvjesnih želja i strahova čovjek se može riješiti napetosti i anksioznosti. Sličan pristup imao je i Carl Gustav Jung koji govori kako snovi nisu prikaz osnovnih nagona. Njegovo vjerovanje nalaže da snovi koje nesvjesno sanjamo dovode do razumijevanja pojava i razmišljanja u stvarnosti.

Sanjarice su prozor u razumijevanje naše stvarnosti

Svi snovi imaju simboličku poruku. San se zato može koristiti kako bi objasnio poruku te se zato on pokušava probiti do naše svijesti. Ono što sanjamo prikazuje prave želje, ciljeve i mišljenja koja imamo. Iz tog razloga se smatra da je dovoljno analizirati nekoliko desetaka snova jedne osobe kako bi se ocrtao njen psihološki profil. Sanjači tako mogu biti različitih karakteristika, a koje su to točno, možete saznati preko naše Sanjarice u kojoj su detaljno objašnjeni svi snovi. Svaki san, osobe, događaji i pojave u snu mogu objasniti sve aspekte ličnosti neke osobe. Točnije rečeno – ono što sanjate objašnjava ono što jeste i kako razmišljate.

Snovi zato imaju važno značenje u svačijem životu i premda ih neki ne shvaćaju ozbiljno, oni i dalje objašnjavaju glavne osobine ličnosti i ponašanja osobe. Svi odgovori na pitanja o vlastitom postojanju, o daljnjim ciljevima i željama, sve se to nalazi duboko skriveno u našim snovima.