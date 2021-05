I ONA SE PRŽILA U SOLARIJU ‘SAMO PRIJE LJETOVANJA’: A onda je otkrila smrtonosan madež. Pregledajte se da slučajno nemate išta slično!

Prošle godine Nicolin otac William Rudge umro je od uznapredovalog raka mokraćnog mjehura

Novopečenoj mami koja je redovito išla u solarij dijagnosticiran je melanom, isti onaj rak kože koji joj je ubio majku.

Nicola Rudge (34) iz Port Glasgowa u Inverclydeu išla je na dva ili tri godišnja odmora, a prije toga redovito je išla u solarij, svaki put po 60 minuta kako bi dobila tamniju boju kože prije putovanja. Ona ja vlasnica estetske klinike i mama sedmomjesečnom Finlayu Rudgeu.

Dok bi na godišnjem uživala oko bazena ispijajući koktele ili na plaži, nije se uvijek mazala kremom za sunčanje. Prošlog Božića otkrila je tamnu pjegu na desnom bedru koja je imala “rep” i zbog dijagnoze melanoma svoje majke otišla je liječniku opće prakse.

Naime, Nicolina mama Elizabeth Rudge, bila je voditeljica ordinacije opće prakse, a umrla je prije 11 godina u dobi od 53 godine zbog tumora na mozgu, piše Daily Mail.

Izgubila je i oca zbog raka

To je bio sekundarni rak uzrokovan melanomom za koji se vjeruje da je započeo u velikom tamnom madežu na ruci koji je imala još od tinejdžerskih dana, a zbog kojeg nikad nije išla na pregled kod liječnika.

Prošle godine Nicolin otac William Rudge umro je od uznapredovalog raka mokraćnog mjehura.

Tri tjedna nakon biopsije, Nicola je dobila poražavajuću vijest da je madež karcinom i da ima melanom stadija 1B. Odmah je podvrgnuta operaciji na kojoj joj je odstranjen taj madež, a iz predostrožnosti uklonjen joj je još jedan na ruci te joj je napravljena biopsija limfnih čvorova.

Dok sa zebnjom čeka njene rezultate Nicola upozorava sve da budu oprezni dok se sunčaju i dok idu u solarij te da idu redovito kontrolirati svoje madeže i pjege.

Pokušava biti optimistična

“U solarij sam počela ići u ranim 20-ima. Išla bih barem pet do šest puta po 60 minuta prije odlaska na odmor. Obično idem na odmor dva ili tri puta godišnje, ali to se sada može promijeniti jer imam sina. Prilično sam blijeda. Mislim da sam zbog te preplanule boje koju bih dobila u solariju imala veće samopouzdanije.

“Prošlog Božića, dok sam se presvlačila, vidjela sam pjegicu na desnom bedru. Bila je tamna i imala je sitan rep, bila je čudna. Jednostavno sam znala da to nije u redu”, kazala je Nicola koja je na Facebooku podijelila svoje iskustvo.

“Beba me smiri i ne mislim na to neko vrijeme, ali me ipak pomisao na to izjeda. Vrtim razne scenarije u glavi što ću napraviti ako dobijem loše vijesti, a što ako dobijem dobre… Pokušavam biti optimistična, ali moram biti i realna.

Melanom je opasan, zastrašujući je i stvaran i može ga bilo tko dobiti. Od sada ću paziti na svoje tijelo, pjege, madeže i sve ostalo i bit ću oprezna na suncu. Ne bih željela da itko prolazi kroz ovo, pogotovo kad je to moguće spriječiti. Budite oprezni”, napisala je, između ostalog, Nicola.