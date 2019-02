SADA ZNAMO DA MOŽETE SKRŠITI ZNAČAJAN BROJ KALORIJA, A DA NE MRDNETE PRSTOM: Mi ćemo ovo probati, sto posto

Studija je također otkrila kako ljudi koji povremeno provode vrijeme u jacuzzijima ili saunama također imaju manji rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa

Prema rezultatima novog istraživanja, postoji način da potrošite kalorije iz te čokoladice kojom ste se vjerojatno počastili, a da ne morate mrdnuti malim prstom.

Iako zvuči predobro da bi bilo istinito, znanstvenici sa Sveučiliša Nottingham Trent tvrde kako u vlastitoj kadi možete sagorijeti 140 kalorija, i to tako da samo ležite i uživate u toploj kupci s pjenom.

Opuštanje u kadi donosi rezultate

Naime, istraživači sugeriraju da namakanje u kadi ima nekoliko vrlo stvarnih zdravstvenih benefita i za muškarce i za žene. Tijekom studije polovica volontera kupala se u vodi temperature 40 Celzijevih stupnjeva, dok je druga polovica ispitanika provela sat vremena na biciklu. Ekipa na biciklima sagorijela je kalorije, no pokazalo se da su i oni koji su se opuštali u kadi postigli rezultate – izgubili su nešto kalorija, ali su doživjeli i još neke prednosti.

Otkriveno je da topla kupka pomaže kod održavanja zdrave razine šećera u organizmu, ali i unaprijeđuje kvalitetu sna. Fiziolog sa spomenutog sveučilišta, dr. Steve Faulkner, objasnio je fenomen.

Organizam reagira slično kao što to čini kod vježbanja

“Kada se nalazite u vrućoj kupki, vaše tijelo se trudi spriječiti pregrijavanje organizma, a to čini tako da proširuje vene kako bi dio vrućine iz krvi prešao u okruženje. To ima utjecaj na krvni tlak, a kako bi on ostao stabilan, povećava se i broj otkucaja srca. Kada ležite u kadi, događa se niz fizioloških odgovora koji su slični onima koji se događaju tijekom tjelovježbe”, objasnio je Faulkner.

Redovita fizička aktivnost ipak je nužna

Ovi bi nalazi mogli razveseliti one koji mrze fitnes i odlaske u teretanu, no dr. Faulkner ipak naglašava kako je potrebna i redovita fizička aktivnost.

“Ovo ne znači da ležanje u kadi zamjenjuje tjelovježbu, već imitira neke od benefita vježbanja, no ne sve”, zaključio je znanstvenik.