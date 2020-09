SAD JE STVARNO OZBILJNO: Možete li zamisliti jesen bez ovog drveta? Botaničari zovu na hitnu akciju jer – prijeti mu izumiranje

Svakoj petoj vrsti javora prijeti izumiranje u prirodi, prema prvoj procjeni rizika za drvo koje je ukras mnogih vrtova i u prirodi oduševljava jesenskim intenzivnim bojama lišća. No u prirodnim staništima suočeni su s nizom prijetnji među kojima su neodrživa sječa, klimatske promjene, krčenje šuma i šumski požari.

"The North American sugar maple is famous for giving us maple syrup, a favourite pancake topping for many." (via @BBCWorld ) https://t.co/3ivYpscmwW

Botaničari pozivaju na hitnu akciju kako bi se zaštitila rijetka drva javora i kažu kako se sjeme mora čuvati kao osiguranje protiv njihova izumiranja. Procjena svih 158 vrsta javora dio je napora da se sustavno zabilježi stanje svih vrsta do kraja 2020. i provodi ga skupina Botanic Gardens Conservation International.

Voditelj skupine Dan Crowley kazao je za BBC: “Javori su jedno od najprepoznatljivijih drveća posebno na jesen kada imaju predivne žute, narančaste, crvene i ljubičaste boje listova”. On ističe da je, iako su uobičajeni u našim javnim prostorima u kojima ih se cijeni, nekoliko vrsta vrlo ugroženo u prirodi.

Znanstvenici kažu da je potrebna akcija kako bi se osiguralo da se provede zaštita u šumama javora, a sjeme rijetkih vrsta trebalo bi se prikupiti i sačuvati u botaničkim vrtovima, jer ono što vidimo u vrtovima i parkovima tek je mali dio vrsta koje postoje u prirodi.

Latest 'Red List' for maples or Acers reveals 36 of 158 species are at high risk of extinction in the wild. https://t.co/sZFEPetUka

— The Ecologist (@the_ecologist) September 23, 2020