SAD JE I SLUŽBENO – EVO KAKO SMO TOČNO UNIŠTILI ZEMLJU: ‘Nadam se da ćemo moći kao vrsta preuzeti odgovornost za ovo’

Rezultati studije pokazuju ‘koliko se izvan veličine naših cipela proširio naš globalni otisak’

Prvi put u povijesti masa svega što je čovječanstvo stvorilo uključujući zgrade, ceste i mehanizaciju, premašuje težinu prirodnog svijeta – biomase na Zemlji, prema studiji objavljenoj u časopisu Nature.

Prema istraživanju, koje je proveo izraelski institut za znanost Weizmann, čovječanstvo i Zemlja su u 2020. na prekretnici jer se masa svega što je čovječanstvo proizvelo izjednačila s masom biljnog i životinjskog svijeta poput drveća, biljaka, životinja, bakterija, gljivica…

Institut iz Tel Aviva previđa da će do 2040. masa svega što proizvede čovjek biti dvostruko veća od biomase. Do te godine betonske, čelične i plastične džungle koje će stvoriti čovjek težit će najmanje dvije teratone.

Istovremeno ukupna biomasa smanjuje se uglavnom zbog uništavanja šuma i oslobađanja površina za intenzivnu poljoprivredu.

The mass of human-made objects will for the first time likely exceed that of living things in 2020 https://t.co/DpwbOWRflG — BBC News (World) (@BBCWorld) December 9, 2020

Šokantne brojke

Naravno nemoguće je izvagati svu masu na Zemlji što znači da su ti brojevi najbolje moguće procjene uz pogrešku plus minus šest godina”, kaže koautor istraživanja Ron Milo, stručnjak za znanosti okoliša i biljaka s instituta Weizmann.

On je kazao da je ovo istraživanje prvo u kojemu se uspoređuje masa koju je stvorio čovjek s biomasom na Zemlji. Koautorica istraživanja Emily Elhacham kazala je za francusku novinsku agenciju AFP da je studija pokazala nesrazmjerno veliki utjecaj čovječanstva na prirodni svijet.

Rezultati studije pokazuju “koliko se izvan veličine naših cipela proširio naš globalni otisak”, kaže Milo. “Nadamo se da ćemo, kad budemo imali te pomalo šokantne brojke pred očima, moći kao vrsta preuzeti odgovornost”, poručuje Milo.

Scientists found that the total mass of human-made materials—such as concrete, steel and asphalt—have grown rapidly since 1900, when they made up the equivalent of just 3% of the mass of living biomass—plants, animals and microorganisms https://t.co/kdKiJHQN87 — TIME (@TIME) December 10, 2020

Govorimo o 1,1 teratoni

Pod preuzimanjem odgovornosti, kazao je za njemačku novinsku agenciju dpa, misli na razvoj svijesti da smo glavni igrači koji trebaju razmišljati o načinima da se bolje brinemo za biosferu našeg planeta.

Prema tom izvješću težina cesta, zgrada i drugih konstruktivnih i proizvedenih materijala udvostručuje se otprilike svakih 20 godina i sada, prema autorima istraživanja iznosi 1,1 teratonu (1,1 bilijuna tona).

Sa ubrzavanjem neutaživog ljudskog proždiranja prirodnih izvora težina živuće biomase – drveća, biljaka i životinja, prepolovila se od poljoprivredne revolucije i sada iznosi samo jednu teratonu, utvrdilo je istraživanje.

A study in Nature reports that 2020 may mark the crossover point when human-made mass surpasses that of living biomass. The mass embedded in human-made items has doubled every 20 years for the past 100 years. https://t.co/HyhAOKAQhD pic.twitter.com/ywV7FmOsMx — Nature (@nature) December 9, 2020

Građevine i ceste

Procjenjujući promjene globalne biomase i mase koju je stvorio čovjek od 1990. istraživanje je pokazalo da je masa koju je na početku 20. stoljeća stvorio čovjek iznosila tek tri posto težine biomase na Zemlji.

No sa eksplozijom proizvodnje nakon Drugog svjetskog rata industrija danas u prosjeku proizvodi svakog tjedna masu koja je ekivalent težine svakog čovjeka na planetu. Znanstvenici su se u studiji oslanjali na brojne industrijske i ekološke podatke. Procijenili su da čovječanstvo godišnje proizvodi oko 30 gigatona mase.

Najveći udio mase koju je proizvelo čovječanstvo čine građevine i ceste, a ubrzanom povećanju te mase pridonio je prelazak s materijala poput cigli na beton sredinom 1950-ih.