S OBZIROM NA ONO ŠTO NAS ČEKA, OVI SAVJETI ĆE VAM DOBRO DOĆI: 5 pravila za spas nakon burne noći

Stiže ljeto (navodno), omiljeno vrijeme za partijanje (i navijanje). Ako se ne možete oduprijeti pokojoj čašici, evo savjeta za dan kasnije.

Ako ste zagriženi navijač hrvatske repke koji za vrijeme tekme popije koju pivicu previše, ili pak samo volite žestoko partijati vikendom, onda ste se vrlo vjerojatno dan kasnije sjetili ‘one zadnje čašice koja vam nije trebala’ skidavši joj sve po spisku.

Vjerojatno zato i sami imate nekoliko lijekova za mamurluk, no mi vam donosimo one koji će vam najbrže pomoći. Iza nekih od njih stoje i znanstvena istraživanja, a iza nekih riječ svačijih baka.

1. Voda, voda i opet voda

Znamo, ovo je najočitiji lijek za mamurluk, ali ujedno je i najbolji pa ga na ovom popisu nismo mogli izbjeći. Kad konzumiramo alkohol, naši bubrezi šalju vodu direktno u mjehur, umjesto da se ona apsorbira u tijelu. To vam je jedan od razloga zašto morate puno piškiti kad pijete. To nas pak dovodi do opasnosti od ozbiljne dehidracije jer se ože dogoditi da izbacimo i do 4 puta više tekućine no što smo je unijeli. I zato prije spavanja popijte puno vode, ostavite jednu čašu kraj kreveta i obavezno pijte dovoljno idući dan. Vode, dakako.

2. Limenka gaziranog pića

Znamo da nije zdravo i znamo da ima puno šećera, ali ako ste se dan ranije utopili u omiljenom alkoholnom piću, što je onda još čaša nečeg gaziranog. Jedna kineska studija je pokazala da najbolji učinak na liječenje mamurluka imaju gazirana pića s okusima limuna ili limete. Među popularnijima je Sprite. On, navodno, iako ima puno šećera koji nas može brzo podići, ali i brzo spustiti (jer se radi o jednostavnim šećerima), ima dovoljna udio soka od citrusa koji pomaže u održavanju ravnoteže kiseline u želucu zbog čega ne osjećamo mučninu. Ako vas ipak brine taj šećer, iscijedite limun u mineralnu. Trebalo bi i to pomoći.

3. Analgetici

Naravno da ćete popiti analgetik ako vas rastura glava nakon burne noći. Pomoći će vam iz grčevima i mišićima, no liječnici preporučuju da ipak izbjegavate Aspirine i njemu srodne lijekove na bazi acetilsalicilne kiseline jer bi vam oni mogli dodatno nadražiti želudac i izazvati još goru mučninu. Umjesto toga posegnite za paracetamolima ili ibuprofenima.

4. Klopa!

Iako ćete dan nakon tulumarenja (ili još istu večer) vjerojatno posegnuti za nekim masnim burekom, kebabom ili sendvičem, računajući da će nam visoko kalorična hrana pomoći u vraćanju energije, liječnici kažu da bismo ipak trebali razmisliti o malo laganijem obroku. Naime, obrok poput juhe i tosta mogao bi pomoći da popravimo razinu šećera u krvi bez da nam uzrokuje probleme sa želucem. Pomoći bi vam mogla i koja banana jer su one bogate kalijem kojeg smo izgubili zahvaljujući alkoholu.

Spomenimo tu i zobenu kašu te avokado u koje se neki nutricionisti kunu.

5. Šumeći multivitamini

Multivitamini koji, ako pitate bilo kojeg liječnika ili nutricionista, nemaju smisla osim ako vam u organizmu ne nedostaje tih vitamina, u ovom lučaju mogu biti dosta dobri. Naime, alkoholiziranjem ste se dehidtrirali, dehidracijom ste izgubili vitamine i oni šumeće tablete iz lokalne drogerije mogu vam pomoći da nadoknadite izgubljeno.