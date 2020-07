S NJIMA PROPADAMO I MI: Ako se nastavi ovim tempom, čak 60 posto ribljih vrsta nestat će u rekordnom roku!

Sa zatopljavanjem oceana i rijeka povećanje temperature voda do kraja stoljeća moglo bi predstavljati veliku prijetnju ribljim vrstama o kojima ovisi čovječanstvo. Taj zabrinjavajući zaključak objavljen je u radu u časopisu Science, prenosi CNN.

Među ugroženim vrstama su neke najkomercijalnije poput atlantskog bakalara, aljaške kolje ili buljookog lososa, te ribe koje su favoriti u sportskom ribolovu poput sabljarke, barakude ili potočne pastrve.

