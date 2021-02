TKO ĆE IM DATI NJIHOV ZAUVIJEK DOM? Mačke s potresom pogođenog područja čekaju svoje ljude

Nakon petrinjskog potresa brojni kućni ljubimci ostali su u strahu i bez svog doma, a pomoć takvim životinjama pružio je Royal Cat Hotel u Dugom Selu

Potres koji je prošle godine pogodio područje Petrinje, ostavio je brojne kućne ljubimce u strahu i bez doma. Zato je pomoć pružio i Royal Cat Hotel u Dugom Selu.

“Dan nakon potresa bilo je jako puno dramatičnih apela za životinje koje su bile zatrpane, napuštene i koje su pobjegle od straha. Odlučile smo primiti četiri apartmana, no onda se pojavio oglas od istog vlasnika devet maci. Vlasnici su preklinjali da se zajedno smjeste, da ih se ne odvaja jer su jako povezane”, kaže Mirjana Sović, vlasnica hotela.

Prvi hotel za čuvanje mačaka u Hrvatskoj ponudio je privremeni smještaj za njih čak 11 iz potresa. Među njima je bila i Maja iz Majskih Poljana čiji vlasnici su poginuli. Upravo fotografija Maje na ruševinama privukla je pozornost javnosti. Nakon što su pronašli i njezinu sestru Megi, smještene su u hotelu koji im je pronašao novi dom zauvijek.

Zdrave, testirane i pregledane mačke čekaju udomljenje!

Potres magnitude 6,2 po Richteru snažno su osjetili, ali teta čuvalica, iako u strahu, ostala je uz mačke sve dok tlo nije prestalo podrhtavati. “Životinje su se preplašile, naravno, one su to osjetile. Kolegica Rahela nije istrčala iz hotela. Ostala je s njima, plakala je s njim, ostala je svih 22 sekunde. To je jedno iskustvo gdje znaš da ne možeš jednostavno istrčati van i ostaviti životinju. Ne možeš to napraviti”, prepričava.

Da selidba životinja do Zagreba pa Dugog Sela prođe u redu, pobrinula se i udruga “Najbolji prijatelj” iz Karlovca. Sve mačke su provele tri tjedna u karanteni te su pregledane kod veterinara. Tek onda mogle su se družiti s gošćama hotela. “Sve mace koje su ostale kod nas su negativne na mačju sidu i leukemiju. Zdrave su mace, testirane i pregledane”, kaže Mirjana.

Većina mačaka je udomljena, no njih još četiri čeka dom gdje će provesti sretnih devet života. Zato hotel poziva ljude da im se jave i udome neku od ovih predilica. “Izuzetno nam je to bitno. Da oni, jadni, pronađu svoje domove nakon svega što su prošli. Zaista su zaslužili svoj mir”, smatra.

I ONI SU STRADALI: Osigurana pomoć i za domaće životinje i kućne ljubimce s područja pogođenih potresom

Hotel za mačke otvoren 2019. godine

Royal Cat Hotel otvoren je na ljeto 2019. jer u Hrvatskoj nije bilo mogućnosti da vlasnici ostave mačku na čuvanje kad su zauzeti. Nakon višegodišnjeg rada u autoindustriji kao direktorica prodaje, Mirjana ja odlučila dati otkaz i posvetiti se svojoj strasti. “S obzirom na to da sam živjela jako dugo vani, vani je to sasvim normalna pojava, da postoji hotel za mace i tako sam rekla jednog dana, samo me prehitilo i otvorila sam ga“, opisuje i nadodaje da su Rahela Cvitković, jedna od vlasnica hotela, i ona bile iznenađene odazivom i zadovoljstvom ljudi. “Imamo i livestream da vlasnici mogu 24 sata pratiti što se događa u hotelu”, poručuje.

Atmosfera je baš onakva kakvu bi svaka mačka odobrila. Prostorijom se čuje umirujući zvuk ptica, pazi se da prehrana odgovara starosti i eventualnim bolestima gostiju. Mirjana i Rahela pobrinule su se da mačkama ne nedostaje zabavnih igračaka. Veterinarska skrb je na raspolaganju tijekom cijelog dana, a svaka gošća prolazi proces prilagodbe prije susreta s drugim mačkama.

“Kada vlasnik dovede svoju macu u hotel, smješta se u njezin apartman gdje ima svoj mir, wc i hranu. Onda mi kroz staklo pratimo kako reagira na druge mačke”, kaže. Anegdote su pak nešto s čime se redovito susreću. Tako je, primjerice, Maja nakon potresa okrenula novu stranicu i simpatiju pronašla u jednom od gostiju – Lavu.

“Mace nam se zaljube nekada i nađu si macu s kojom se super slažu. I onda budu depresivne kad odu doma. Vlasnici nas znaju zvati da neće jesti dva dana. Imamo jako puno smiješnih situacija”, kaže nam. “Ti ako ne znaš što je mačka i nemaš iskustva s ne znam koliko mačaka, ne možeš se baviti ovim poslom. Moraš voljeti ovaj posao, moraš voljeti mačke, razumjeti mačke i njihov govor tijela”, poručuje.

Da su mačke kraljice kakve one znaju da jesu, ovaj hotel samo je potvrdio. Jer kad hobi preraste u posao, dogodi se puno lijepih priča. “Vlasnici gledaju svoje mačke kao svoju djecu, kao i ja sama i kolegica također. Razumijemo to u potpunosti. Uvijek ima nekakve akcije – to su jednostavno mačke”, zaključuje Mirjana.