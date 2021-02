ZVUČI SULUDO NA PRVU, ALI MNOGI SMATRAJU DA JE U PRAVU: ‘Svojih pet kćeri učim da nevinost ne postoji. Seks je važan, ali…’

„Okej, znam da će sad bit sra*a, ali što se mora…

Korisnica TikTika postavila je pitanje roditeljima što uče svoju svoju djecu, a da drugi to smatraju čudnim, no zapravo je itekako vrijedna lekcija. Odgovor Cayce LaCorte izazvao je pravu buru rasprave i pregledan je više od dva milijuna puta.

„Okej, znam da će sad bit sra*a, ali što se mora… Odgajam svojih pet kćeri da ne postoji takva stvar kao što je nevinost. To je patrijarhalni koncept. Samo zato što neki lik gurne penis u tebe u neko doba života ne mijenja koliko vrijediš, niti tko si. Ne mijenja se ništa osim toga da se to dogodilo. Seks je važan. To je velika stvar. I uvijek bi trebao biti velika stvar. Nema veze s tvojim prvim putem, to je jednostavno smiješno. Čitav taj koncept je smiješan“, poručila je.

Svjesna je kako takav stav može na prvi pogled izgledati prilično permisivno, no ona to odbacuje

„Druge mi mi često se*u u stilu ‘Pa što ne misliš da će to tvoje kćeri učiniti promiskuitetnim’ a ja im odgovaram, ‘Ne. Odgajam ih da budu dobri ljudi i biraju same, pametno i inteligentino, a ne onako kako neka knjiga kaže da bi trebale’“, zaključuje.

‘Prema tvojim standardima, nisam pokvarena ni zagađena’

Osim napada, bilo je i mnogo komentara podrške.

„Ovo mora postati normalan stav. Promijenila si mi perspektivu u 15 sekundi. Ovo totalno ima smisla“, komentira jedna, a osobito je značajno što ovakav stav poručuje osobama koje su preživjele seksualno nasilje,.

„Obožavam ovo. Bila sam silovana. Ovo me rasplakalo – prema tvojim standardima, ja nisam pokvarena ni zagađena. I dalje sam vrijedna“, komentira jedna djevojka.

Za Buzzfeed. La Corte se osvrnula i na taj segment seksualne edukacije,.

„Sve mi imamo svoj događaj o silovanju, napastvovanju ili kada smo smo bile primorane raditi nešto što nismo htjele. Sve možemo suosjećati. Cijelo društvo ti govori kako je tvoja vrijednost vezana uz djevičanstvo i čistoću, a onda ti to netko nasilno otme. To je toliko tužno i pogrešno da se razbijesnim i želim razbijati stvari. Ako sam uspjela da se jedna žrtva osjeća malo bolje, već sam uspjela“, kaže. LaCorte.

Dodaje kako njena poruka nije samo o nevinosti. „Govori o tome kako sebi i svojoj djeci namećemo pravila zbog kojih ne sagledavamo širu sliku. Umjesto da pričamo o nevinosti, trebali bismo se usredotočiti na trudnoću, spolno prenosive bolesti i sliku o vlastitoj vrijednosti. Umjesto da pričamo o tome kako bi prvi put trebao biti poseban, zašto ne kažemo da bi svaki put trebao biti poseban jer je to najmanje što zaslužuješ“, kaže.