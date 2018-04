ŽELITE LI DJEVOJČICU ILI DJEČAKA? Ovim trikovima možete manipulirati spermijima i utjecati na spol bebe

Mnogo je čimbenika koji određuju kojega će spola biti beba – od poze i vremena za seks do konzumacije određene hrane

Bebin spol određen je već pri samom začeću. Hoćete li dobiti kćer ili sina? Pa, šanse su vam zapravo podjednake. Ipak, znanstvenici tvrde da postoji nekoliko trikova kojima prednost možete dati dječaku.

Seks u pozama koje omogućuju duboku penetraciju

Postoje ključne razlike između različitih tipova spermija, onih koji nose kromosome X i nazivaju se ženskim spermijima te onih s kromosomima Y, takozvanih muških spermija. Muški su spermiji obično slabiji, manji i brži nego ženski, koji su u suštini snažniji i sposobniji opstati. Imajući to u vidu, logično je pretpostaviti kako muški spermiji imaju veće šanse ako je pred njima kraći put do jajne stanice, što osiguravaju poze u kojima je dublja penetracija. Preporučene su poze ona u kojoj je žena gore te seks nastojećki.





Seks u precizno vrijeme ovulacije

Točnost je sve, ali dobra je vijest da, ako radite na bebi, vjerojatno računate plodne dane i seksate se u vrijeme ovulacije. To je osobito važno želite li dječaka jer ovdje veliku ulogu ima brzina spermija. Muški spermiji u to su vrijeme brži od ženskih. Ako se seksate nekoliko dana prije ovulacije, veće su šanse da će muški spermiji, koji su manje otporni, do same ovulacije umrijeti.

Nošenje bokserica

Odabir donjeg rublja muškarca utječe na proizvodnju spermija. Vjeruje se da se više spermija proizvodi ako muškarac nosi široke bokserice, što znači da se skrotum ne zagrijava previše. Muški spermiji navodno slabije podnose visoku temperaturu nego ženski, zbog čega njih više odumire ako nosite tijesne gaćice. Ženski spermiji, pak, bolje opstaju u toplijim uvjetima. Ali imajte na umu da pregrijani skrotum nije dobar za spermu općenito, bilo mušku ili žensku.

Ženski orgazam prije muškog

Teorija kaže da alkalni sekret, koji vagina izlučuje kad žena doživi orgazam, povećava šanse za opstanak muških spermija. Iz toga se razloga savjetuje i lužnatija prehrana u razdoblju kada pokušavate napraviti dječaka.

Hrana za i protiv