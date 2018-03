ZAŠTITITE SVOJE NAJVEĆE BLAGO: Izaberita pravu autosjedalicu i postavite je ispravno

Udruga RODA organizira besplatan pregled dječjih autosjedalica u nedjelju, 08. studenog 2015. od 12 do 14 sati na parkiralištu MUP-a u Heinzlovoj ulici 98.

Pregled prvenstveno služi da bi roditelji mogli provjeriti jesu li pravilno postavili autosjedalicu u svoje vozilo i smještaju li pravilno svoje dijete u nju. Naime, autosjedalice smanjuju rizik pogibije djeteta u sudaru za do 70%, a rizik ozbiljne ozljede za do više od 90 posto no samo ako se pravilno koriste.

Međutim, u Hrvatskoj se broj pravilno korištenih autosjedalica kreće između 10 do 20 posto, a to je brojka koju volonterke i volonteri RODE ovakvim pregledima nastoje povećati.

Kako bi savjeti o pravilnoj upotrebi autosjedalica bili što učinkovitiji, RODA moli vozače koji dolaze na pregled da, ako je to moguće, sa sobom donesu upute proizvođača sjedalice te da svakako dovedu i svoje dijete.



Osim samog pregleda, Rodini savjetnici i savjetnice za autosjedalice roditeljima i ostalim vozačima/icama dijelit će savjete i informacije o važnosti i pravilnom korištenju autosjedalica te odgovarati na sva pitanja.

Pozvane su i sve trudnice sa svojim partnerima, ako im treba savjet u odabiru prve autosjedalice.