‘Da mi toga dana nije rekao da je progutao magnete, mogao je umrijeti, rekao mi je kirurg. Mogli su se sudarati i rasparati mu crijevo i mogao je završiti sa sepsom’, upozorava majka

Rhiley Morrison iz Manchestera je u dva navrata jeo magnetne kuglice, kaže, zbog pokusa. Želio je vidjeti hoće li se metalni predmeti lijepiti za njega, a 12-godišnjaka je zanimaloi kako će izgledati kad, hm, prođu kroz njegov probavni trakt., navodi DailyMail. No kako se metalne kuglice nisu pojavile ni nakon četiri dana, rekao je majci Paige Ward (30) da je dvije progutao “slučajno”.

Operirali ga šest sati

Odvela ga je u bolnicu gdje su liječnici ostali zaprepašteni kada su na rengenu otkrili 54 snažne magnetne igračke u njegovom želucu i crijevima. Liječnici su se bojali kako bi magneti mogli teško oštetiti tkivo ili vitalne organe, što bi moglo prouzročiti potencijalno fatalnu infekciju i krvarenje te su smjesta operirali Morrisona. Srećom, nakon šest sati uspjeli su izvaditi sve kuglice prije nego što su izazvale ozbiljna oštećenja.

Morrison se sada oporavlja kod kuće a njegova se majka želi da što više ljudi čuje njihovu priču kako bi postali svjesni opasnosti naoko bezazlene igračke. „Ostala sam u šoku, jednostavno sam zanijemila kada sam čula koliko ih je progutao. Liječnici su na rentgenu pretpostavili oko 25-30, ali kad je izašao iz operacije, rekli su da su izvadili njih 54.

‘Glupo je što je to napravio, ali djeca rade glupe stvari’

„Jednostavno nisam razumjela kako i zašto bi ih toliko progutao. Rhiley se i inače jako zanima za znanost , voli eksperimente, a na kraju mi je priznao. ‘Htio sam vidjeti hoće li mi se metal zalijepiti za trbuh dok su magneti bili u njemu.’ Glupo je to što je napravio, ali on je dijete i to djeca rade. Također je mislio da bi bilo zabavno vidjeti ih kako izlaze na drugom kraju“, govori majka.

Morrison, koji ima autizam i ADHD, tražio je magnetne igračke za Božić, a dodatne magnetne kuglice kupio je od novca koji je uštedio. Smatra se da je Morrison progutao prvu seriju 1. siječnja, a drugu seriju 4. siječnja. Zabrinuo kad nijedan od magneta nije prošao kroz njegov sustav i probudio majku u 2 sata ujutro 5. siječnja koja ga je odvela u bolnicu.

Zbog komplikacija povezanih s gutanjem moćnih magneta, Morrison je proveo 10 dana ne mogavši ​​se kretati bez povraćanja zelene tekućine uzrokovane propuštanjem crijeva. Također nije mogao jesti ni ići na zahod, a trebalo ga je hraniti sondom i postaviti mu kateter.

‘Rekao mi je da se osjeća kao da će eksplodirati’

„Bilo je potresno gledati ga kako prolazi kroz sve to, baš užasno. Mislim da je to posebno teško zbog Covida jer nije mogao imati posjetitelje. Bilo je užasno gledati ga kako ne može sjesti i kako mu pozlije svaki put kad bi se kretao jer je ta tekućina pljuštala u njemu. Kad su pokušali staviti kateter, imao je igle po cijelom tijelu i rekao mi “Osjećam da će mi unutrašnjost eksplodirati.”

Sjećam se da sam razmišljala, ne mogu vjerovati da se sve ovo događa zbog magneta. Kad sam otišala u bolnicu, mislila sam: “Bože, pitat će se kako mu je samo to dopustila?” Ušla je medicinska sestra s traume koja mi je rekla da stalno imaju posla s djecom poput Rhileya koja su progutala magnete.

Drugi je liječnik rekao da je vidio dijete koje je progutalo samo dvije kuglice, a završilo je tako da su mu morali ukloniti dio crijeva, pa je Rhiley jako dobro prošao 54.“, govori majka. . 21. siječnja Morrison je otpušten i dobio je tjedan dana antibiotika kako bi se spriječila infekcija. Ward je rekla da se riješila svih igračaka s magnetima. Sada se nada da će podijeliti Rhileyevu priču kako bi osigurala da niti jedna obitelj ne prođe kroz isto iskustvo.

‘Ne želim da drugi prolaze isto’

“Ne želim da druga djeca ili roditelji prolaze kroz to. Kad je to učinio, pomislila sam da je to samo on, jednostavno je bio blesav i učinio to, ali kirurg je rekao da to stalno vide. Magneti nisu igračke, ne smiju se prodavati kao igračke. Moja poruka drugim roditeljima je da ih jednostavno bace u kantu. Nije me briga kako lijepo izgledaju i koliko ih djeca traže jer su “cool”, jednostavno ne vrijede.

Kirurg je rekao kako da mi Rhiley toga dana nije rekao da je progutao magnete, mogao je umrijeti. Mogli su se sudarati i rasparati mu crijevo i mogao je završiti sa sepsom. Rhiley je imao sreće, ali neka djeca neće“, zaključuje.