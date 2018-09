VIDJELA ŽENU KAKO PLAČE NA PODU SUPERMARKETA PA JOJ NAPISALA PISMO: ‘Slomila si se i to je okej’

Pored svih pozitivnih komentara, našlo se i onih kojima je njezino pismo zasmetalo

Žena je napisala dirljivo pismo majci koja se slomila u supermarketu zbog djetetova izljeva bijesa. U pismo joj je poručila da je “je**no dobra mama”. Korisnica britanskog foruma o roditeljstvu Mumsnet, pod nadimkom Sirlee66 javno je podržala ženu koju je vidjela kako sjedi na podu trgovine i plače. Objasnila je da je sa ženom bio maleni sinčić od cca dvije godine, kojega je uhvatila žuta minuta.

‘Trebalo je imati hrabrosti’

Poručila je majci kako nije sama i da se ne treba osjećati osuđivano. Istaknuvši da je dotična pokazala koliko je dobra majka samim time što joj je toliko stalo da se slomila u javnosti, dodala je: “To je najteži posao na svijetu i svi mi imamo trenutke u kojima nam se sve skupi pa moramo sjediti na podu supermarketa i isplakati se.”

Pismu su se odmah priključile i druge majke izražavajući podršku. “Hvala što si ovo objavila. Nadam se da će ta žena to vidjeti”, napisala je jedna korisnica, dok su druge priznale da se dive jer je uopće imala hrabrosti povesti tako malo dijete u šoping.

Jedni se dive, drugima smeta

Neke su mame podijelile i vlastita iskustva. “Moj je dvogodišnjak sinoć bio pravo zlo. Hvala Bogu da se to dogodilo kod kuće, ali sam svejedno plakala. Svima nam se to dogodilo”, napisala je druga korisnica. No, pored svih pozitivnih komentara, našlo se i onih kojima je njezino pismo zasmetalo.

“Kada sam ja patila od postporođajne depresije, bilo bi mi užasno ponižavajuće čitati o sebi na tako posjećenom forumu, pogotovo ako s tom ženom nisam imala nikakv kontakt u supermarketu”, “Zašto si to objavila na forumu umjesto da si joj prišla i rekla joj nešto na licu mjesta?”, bili su ogorčeni neki korisnici.