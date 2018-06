VIDITE LI NEŠTO ČUDNO NA POPLUNU? U reklami za dječju posteljinu poznate marke roditelji uočili ‘prostotu’

Proizvođač je dizajn posteljine zamislio s nevinim crnim slikama labudova na ružičastoj podlozi

Čim je otvorila novi katalog australske trgovine Target, jedna je majka iz Australije zamijetila prost sadržaj na dječjoj posteljini. Kako bi se uvjerila da nije luda, fotografiju je posteljine “s labudovima” objavila na Facebooku.

“O, Bože, spermiji i jajašca na poplunu za djecu”, napisala je i odmah se pokrenula urnebesna rasprava na društvenoj mreži. Stotine su se roditelja složile s njom. “OMG, nisam to vidjela dok ti to nisi napisala i sad je to jedino što vidim”, “Sve što vidim su spermiji”, komentirali su zapanjeni korisnici.

Da print labudova nije nimalo uvjerljiv, složili su se i oni koji, doduše, ne vide spermije, već sve životinje osim labudova. Mnogi tvrde da su na spomenutom poplunu kitovi, miševi, plamenci, punoglavci itd. No, proizvođač je zapravo dizajn posteljine zamislio s nevinim crnim slikama labudova na ružičastoj podlozi. “Naš Swan Quilt Cover Set odličan je način da u dječju sobu unesete novi i zabavan štih”, stoji u službenom opisu proizvoda.