Zaboravite sve one bapske priče o povećanju plodnosti. Ova tri savjeta sve su što vam treba za uspješno začeće.

Podizanje nogu nakon seksa, vođenje ljubavi za punog mjeseca, sirup za kašalj, seksanje svaki dan… Toliko je predrasuda kad je riječ o začeću. Dok je većina tih “trikova” proglašena neučinkovitima, postoji njih par koje odobravaju znanstvenici i stručnjaci iz područja anatomije. Jedna od osam parova ima problem s plodnošću. Neplodnost može biti rezultat velikog broja okolišnih i genetičkih čimbenika, ali stručnjaci za reprodukciju tvrde kako sljedeći trikovi povećavaju izglede za trudnoću, a i zabavni su.

Seks treba biti seksi





Seks radi razmnožavanja ni blizu nije toliko seksi kao onaj u kojem strepite od neželjene trudnoće, prema Sheryl Kingsberg, psihologinji specijaliziranoj za seksualnu i reproduktivnu terapiju. “Seks kao alat za razmnožavanje može uistinu ubiti romantiku parova pa im je potrebno osigurati da se usredotoče na užitak, a ne na pritisak da naprave bebu”, kaže ona. Stres utječe i na ženske i na muške hormone, zato se treba prepustiti i uživati pa što bude.

Dvaput u sat vremena

Ako je muškarac spreman za drugu rundu unutar sat vremena, to doslovno može utrostručiti šanse za trudnoću. Drugi ejakulat nosi zdravije i pokretljivije spermije, pokazalo je istraživanje, koje se kosi sa svime što se dosad mislilo o spermijima. “Ako se seksate dva dana zaredom, imat ćete manje spermija, ali ako se ne seksate sedam dana, većina će spermija biti mrtva”, objašnjava dr. Zaher Merhi iz Centra za plodnost.

Predigra ima veliku ulogu

Dok se dvije runde seksa zaredom preporučuju, ako vam to ne uspije, onda pričekajte dva dana do sljedećeg pokušaja, tijekom ženine ovulacije, naravno. Između ta dva puta, dobro je da se seksate bez ikakva pritiska, već zbog čiste romantike. Neke teorije sugeriraju da postoje poze u seksu u kojima je maternica u specifičnom položaju tako da olakšava prodor sjemena, ali za to nema znanstvenih dokaza. S druge strane, pomoći će predigra i maženje poslije seksa. Toplina vagine zagrijava spermije i cilj je da su ondje što dulje, piše Daily Mail.