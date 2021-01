TRUDNICU OPTUŽUJU ZA ZLOSTAVLJANJE ZBOG IMENA KOJE ŽELI DATI SINU: Od njenog odabira gore je samo objašnjenje

Jedna trudnica naišla je na lavinu kritika nakon što je njena sestra otkrila kako planira nazvati svoga sina. Iako nitko u njezinoj okolini nije dobro reagirao na kontroverzno ime, ona ne odustaje.

Naime, ime koje joj se sviđa je Adolph. Svjesna je da će svi automatski pomisliti na Adolfa Hitlera, no svejedno ustraje.

Njena se sestra obratila korisnicima Reddita za savjet kako da ju odvrati od tog imena.

‘NE MOGU VJEROVATI KAKVO ĆE IME MOJA SESTRA DATI SVOM DJETETU’: Je li ovime buduća majka prešla granicu dobrog ukusa?

“Nisam trudna, ali treba mi vaša pomoć. Moja sestra je u sedmom mjesecu trudnoće i sinu želi dati ime Adolph. Nije nacistkinja, no namjerno mu daje ‘problematično’ ime kako bi iskusio što prolaze diskriminirana djeca. Preklinjala sam ju da to ne radi, ali odgovorila mi je da roditeljstvo u vremenima podijeljenog svijeta mora biti radikalno. Tvrdi da bijeli roditelji ne mogu samo gledati kako njihova djeca uzimaju sve prilike onima manje privilegiranima”, napisala je žena.

IME ZA BEBU POKRENULO BURNU RASPRAVU: Je li okej ovako nazvati kćer? ‘Djetetu ćeš život pretvoriti u pakao’

Trudnica je uvjerena kako će Adolph osjetiti nepravdu na svojoj koži i svjesna je da ga nitko neće htjeti zaposliti zbog imena. S druge strane, uvjerena je da će njezin sin zbog svega što će doživjeti postati bolja osoba.

Naming my baby Adolph because I’ve reached the pinnacle of wokeness pic.twitter.com/zgdMEb7GAc

— Pigeon Fancier (@isabelzawtun) December 30, 2020