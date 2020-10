TRUDNICA NA RUBU OČAJA ZBOG SVEKRVE: Bliži se porod i ova je prosula svoje uvjete; ‘Ta baba stvarno nije normalna’

Svekrva je rekla svojoj snahi kako je u njihovoj obitelji tradicija da baka bude prisutna na porođaju, da primi dijete u ruke prije oca i… Koliko je ovo bizarno?

Odnosi snaha i svekrva često su predmetom urnebesnih viceva, ali kada se to pretoči u stvarni život, protagonisticama je vjerojatno do svega, samo ne do smijeha. Na nepodnošljivu svekrvu požalila se jedna trudnica i privukla pozornost velikoga broja internetskih korisnika.

Korisnica Reddita otkrila je kako će uskoro postati majka. Naime, ona iz prvoga braka ima troje djece, a iako ih nije više planirala imati, ostala je trudna s novim partnerom, koji je presretan što će postati otac.

Svekrva si daje previše ovlasti

Jednako je sretna i njegova majka, koja sada pokušava preuzeti organizaciju oko svega – od proslave darivanja djeteta pa sve do priprema za dolazak prinove. Također, zamolila je partnericu svoga sina da njoj otkriju spol djeteta prije nego bilo komu drugomu.

SEDAM MJESECI PLANIRALA VJENČANJE, A ONDA JOJ DEČKO PRIREDIO HLADAN TUŠ: ‘Kaže da me nikada nije ni zaprosio, ali to nije sve…’

Kao da sve ovo nije dovoljno, svekrva je rekla svojoj snahi kako je u njihovoj obitelji tradicija da baka bude prisutna na porođaju, da primi dijete u ruke prije oca te da mu ona bira ime! Budući roditelji odbili su te zahtjeve, a zbog njezine upornosti da sve bude kako je zamislila, odlučili su joj davati minimalne, a ponekad i lažne informacije vezane uz dijete.

Pasivno-agresivno ponašanje

“Pokušala je iz mene izvući bilo kakve informacije, a kada joj ne želim ništa reći, ona počne plakati i govoriti kako je to njezino posljednje unuče i kako treba biti prisutna na porodu, znati sve… Ignoriramo je, ali ona jednostavno ne zna gdje je granica”, napisala je ova reditovka.

Drugi korisnici uglavnom su je podržali u komentarima i složili se da ona i partner svakako trebaju nastaviti ignorirati “ludu babu”. “Ovo zvuči kao tradicija koju je ona izmislila”, komentirala je jedna osoba.