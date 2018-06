TRUDNA JE I NAPALJENA, A MUŽ SE NE ŽELI SEKSATI: Žena traži pomoć na forumu jer mu je razlog stvarno urnebesan

‘Već sam počela razmišljati o naručivanju igračaka za seks jer ako mi on to neće dati, zadovoljit ću se sama!’

Buduća se majka na poznatom forumu za roditelje požalila kako se njezin suprug ne želi seksati s njome dok je god u drugom stanju. Pišući na Mumsnetu, Britanka, koja je trudna 18 tjedana, objasnila je da njezin partner tvrdi kako bi to bilo pogrešno jer bi njihovo nerođeno dijete možda moglo znati što oni rade. Bilo kako bilo, zbog njegove odluke ona se sada osjeća ružno i neprivlačno. “Jesam li nerazumna ako me ovo pogađa?”, pitala je druge roditelje.

Razmišlja o masturbaciji

“Ja sam mu objasnila da je to nemoguće i pokazala mu istraživanja na tu temu. Nismo se seksali otkad smo napravili dijete jer on smatra da je to pogrešno. Ne želi me ni gledati i osjećam se ružno i neprivlačno. Ne kažem ja da se on mora seksati sa mnom. Nitko ne treba raditi stvari protiv svoje volje, no jesam li nerazumna ako se zbog toga osjećam “pregorjelo”? Mislim, devet mjeseci bez seksa i onda još neko vrijeme… Već sam počela razmišljati o naručivanju igračaka za seks jer ako mi on to neće dati, zadovoljit ću se sama!”, napisala je.

Njezina je objava podijelila korisnike. Dok se neki slažu kako bi i sami bili frustrirani da su na njezinu mjestu, drugi su joj rekli da je nerazumna jer previše očekuje od supruga. “Ako te zaista voli i cijeni, ne bi smio prestati željeti voditi ljubav s tobom. Tijekom trudnoće mi je seks bio najbolji”, napisala je jedna mama. “Nisi nerazumna, draga. Ja sam u trudnoći bila jako napaljena i nikad mi nije bilo dosta, na oduševljenje mog dragog partnera. Naravno da smo bili nježni i oprezni, ali bilo je to posebno razdoblje za nas jer je on obožavao kako se moje tijelo mijenja. I ja bih se uzrujala da izgubimo bliskost na tako mnogo vremena”, dodala je druga.

Znak budućih nevolja?

Drugi su korisnici uskočili sa savjetima. “Možda bi tvom dragom bilo lakše kad bi mu liječnik objasnio neke stvari. U drugom slučaju mu pokaži ovu raspravu. Ne iznenađuje me što si uzrujana. Mora da je užasno misliti kako svom partneru više nisi privlačna”.

Bilo je i onih koji su stali na stranu njezina supruga. “Nerazumna si, ženo. Ako se on ne želi seksati, trebaš to poštovati. Meni je to bilo bizarno dok sam bila trudna i mi se uopće nismo seksali. Nasreću, moj muž mi to nije zamjerao”, “Nitko ne bi smio biti prisiljen na seks samo zato što druga strana to želi. Ali muž koji odbija seks dok je žena trudna mogao bi biti rani znak budućih nevolja”, poručili su joj.