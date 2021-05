TRUDNA JE DOSLOVNO SVAKIH 9 MJESECI: Ova nezaposlena majka ima već 11 djece – ali ni tu ne planira stati; ‘Mrzim kontracepciju’

Djeca joj uglavnom nose naslijeđenu odjeću, dok ova nezaposlena majka uglavnom kupuje na sniženjima kako bi uštedjela novac

Courtney Rogers (36) iz Novog Meksika bila je djevica kada se u listopadu 2008. udala za svoga supruga, pastora Chrisa. Od tada nije prošlo više od devet mjeseci, a da nije bila trudna, piše The Sun.

Naime, par je dočekao svoje 11. dijete u studenom prošle godine, a sada ima šest dječaka i pet djevojčica: Clint (11), Clay (9), Cade (8), Callie (7), Cash (6), blizanci Colt i Case (5), Calena (4), Caydie (2), Coralee (23 mjeseca) i Caris (šest mjeseci).

Courtney i Chris školuju djecu kod kuće, a voze se kombijem s 15 sjedala. Mjesečni troškovi samo za hranu iznose oko 1200 američkih dolara (7500 kuna), no još uvijek ne žele stati s povećanjem obitelji.

“Želimo imati još djece, ako budemo mogli. Želimo 12-ero djece kako bismo bili velika obitelj od 14 članova”, istaknuli su.

Djeca nose naslijeđenu odjeću, dok nezaposlena Courtney kupuje na sniženjima kako bi uštedjela novac. U siječnju su prestali s odlascima na izlete i hranjenjem po restoranima jer ih je to izašlo više od 1000 dolara mjesečno (6200 kuna).

Podučavanje kod kuće

Oboje su iz velikih obitelji. Courtney je najstarija od šestero djece, dok je Chris najstariji od desetero djece.

Školovani su kod kuće i kažu da vole podučavati djecu na svojem imanju od 12 hektara. Majka tvrdi da se na taj način posveti svakom djetetu posebno te uživa u fleksibilnosti jer između satove mogu trčkarati po livadi ili hraniti životinje. Obrazovanje kod kuće za njih znači da se svaka lekcija može prilagoditi djeci i da ih se ne prisiljava da satima mirno sjede.

“Ponekad djeci zadam zadatak i oni mi prilaze kako bi mi postavljali pitanja. Nerijetko imam bebu u rukama ili mijenjam pelenu, a s druge strane četvero djece stoji u redu kako bi me pitali nešto o matematici”, izjavila je majka.

Courtney je imala sedam vaginalnih poroda, dva carska reza (jedan od njih bio je s blizancima), no i dva pobačaja. Tvrdi da “obožava biti trudna”, zamišljati kakvo će biti njezino dijete i birati imena. Ne voli koristiti zaštitu, no kaže kako to nije iz vjerskih razloga, već se radi o osobnom izboru.

Ne mari za zdravstvene rizike

Iako Svjetska zdravstvena organizacija preporuča razmak od 18 do 24 mjeseca između trudnoća, Courtney, kojoj su liječnici savjetovali da nakon carskih rezova pričeka s idućom trudnoćom, ne vidi razlog da uskoro prestane rađati.

“Rekli su mi da postoji već rizik od krvarenja ako imate više djece, no to me nikad nije brinulo niti utjecalo na mene. Prvu sam bebu rodila s 25 godina i nisam mislila da ću tako brzo roditi toliko djece, ali ne bih to mijenjala nizašto”, rekla je Courtney.

No, nisu joj sve trudnoće i porođaji protekli glatko. Naime, treću bebu Cadea rodila je na prilazu ispred kuće. Četvrtu bebu Callie rodila je hitnim carskim rezom jer je počela krvariti u 33. tjednu trudnoće.

Božić je posebno veseo

U jednom trenutku odgajali su sedmero djece mlađe od šest godina, što im je bio jako izazovan period. “Nisam nigdje mogla sama, lakše je sada kada su stariji”, priznaje Courtney.

Ljudi kritiziraju par jer imaju djecu koja su tako bliza uzrastom. “Oni koji pitaju kako mogu svojoj djeci posvetiti dovoljno pažnje obično su oni koji djecu šalju u školu. Ne razumijem njihovu logiku kad se bavim svojom djecom 24 sata dnevno”, smatra majka.

Courtney i Chris uvijek paze da sva njihova djeca imaju istu količinu pažnje, pogotovo u božićno vrijeme.

“Počinjemo slaviti početkom studenoga, uz glazbu i ukrase. Svi dobiju nove pidžame, odjeću za Božić, a svaki od njih tri ili četiri poklona, ​​plus napunjene čarape slatkišima koje ih čekaju iznad kamina. Pitamo ih što žele i obično im to možemo priuštiti. Ne žalim što imam toliko djece, kuća mi je uvijek vesela. Chris i ja volimo biti roditelji i kao obitelj lijepo se zajedno provodimo”, zaključila je Courtney.