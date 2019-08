TREBA LI GA PRIJAVITI? ‘Liječnik je mojoj bebi gurnuo prst u guzu, ali bojim se da to nije bilo profesionalno’

Je li riječ o uobičajenoj medicinskoj praksi ili je pedijatar postupio neprimjereno?

Žena, koja je svoju kćer odvela pedijatru prije sedam godina, ni danas se ne može oteti dojmu da je jedan liječnikov potez prema njezinoj bebi bio neprimjeren. U objavi na britanskom forumu Mumsnet, zabrinuta je majka objasnila kako nije sigurna je li pregled pedijatra zbog konstipacije bio tek regularan test ili nešto mnogo ozbiljnije.

“Odvela sam svoju bebu liječniku jer je patila od zatvora. On joj je gurnuo prst u stražnjicu kako bi, navodno, testirao njezin sfinkter. Prije toga me nije upozorio, tako da sam se šokirala kada je to učinio. Njegovo se naknadno objašnjenje doimalo logičnim, ali kasnije sam se pitala ‘koji k***c”, ispričala je majka na forumu.

Uobičajena medicinska praksa

“Vodila sam je liječnicima nebrojeno puta, ali nikad joj nijedan nije gurnuo prst u guzu. Uglavnom su joj davali laktulozu i savjetovali pijenje više tekućine. Znam da je prošlo dosta vremena, ali osjećam da vas trebam informirati o ovoj praksi i upitati je li to okej”, napisala je.

Na njezino veliko olakšanje, brojne su joj mame objasnile kako je to uobičajena medicinska praksa za dijagnosticiranje fekalne impakcije. “I meni je jedan liječnik gurnuo prst u stražnjicu kako bi testirao moj sfinkter, tako da je to legitimna pretraga”, komentirala je jedna forumašica.

Test na kroničnu ili akutnu konstipaciju

“Isto je napravio pedijatar mojemu sinu. Tada mi je objasnio zašto, ali sam zaboravila”, napisala je druga, a treća je dodala: “Smatram da liječnik mora objasniti što će napraviti, ali ne vidim nikakav problem u njegovoj metodi.”

Većina se složila kako je guranje prsta u stražnjicu sasvim normalan test na kroničnu ili akutnu konstipaciju. “To služi za testiranje sfinktera, ali i za provjeru tvrde stolice u rektumu”, objasnile su iskusne majke na Mumsnetu.