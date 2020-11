‘TIPIČAN PRIMJER LOŠEG RODITELJA’: Učiteljica objavila sulude poruke jedne majke; ‘Učinite kako tražim i neće biti problema…’

Internetom kruži bizarna prepiska između majke i učiteljice njezina djeteta, a ljudi ne mogu vjerovati s čime se nastavnici, uza sve poteškoće s online nastavom, moraju boriti

Biti učitelj nije za one sa slabim živcima. Količinu strpljenja, predanosti i vremena koje morate dati djeci, a da ne očekujete ništa zauzvrat, teško je uopće pojmiti. Dodajte tomu ogromnu odgovornost koju nosite na svojim ramenima i shvatit ćete koje sve osobine trebate posjedovati da biste postali prosvjetni radnik.

I kao da sve to nije dovoljno, kaos izazvan pandemijom, implementacija virtualnoga podučavanja i pritisak da se ispune nove smjernice učinili su nastavu još izazovnijom. Nažalost, čini se da toga nisu svi svjesni.

Ove tekstualne poruke između anonimne majke i učiteljice proširile su se internetom i izazvale veliku pomutnju među korisnicima. Serija snimki zaslona otkriva koliko roditelj može biti neosjetljiv kada je međusobno razumijevanje nešto što nam je najpotrebnije u ovim teškim vremenima.

“Učinite kako tražim i nećemo imati problema”, stoji u agresivnoj poruci koju je primila jedna učiteljica i možemo samo zamisliti kroz koje sulude situacije učitelji moraju prolaziti svaki dan.

Pljuvanje po sustavu pa – ljubomorni ispad

“Gospođo Jackson, dopustite mi da kažem koliko mi se gadi školski sustav. Zaposleni roditelji ne bi trebali biti učitelji jer to je ono za što ste vi plaćeni. Dođem kući s posla i vidim da je moje dijete dobilo jedinicu. To je suludo. Vaš je posao da se pobrinete da djeca razumiju gradivo. Kako, dovraga, ona padne svaki test osim matematike i znanosti? Molim da mi objasnite prije nego što se obratim na više instance”, glasi poruka koju je jedna majk poslala učiteljici svoje kćeri.

“Dobar dan, jako mi je žao što ste nezadovoljni školskim sustavom. Ovo je vrijeme teško za sve nas. Ja sam, kao što ste istaknuli, učiteljica vašega djeteta. Kao što ne mogu vaše dijete fizički dovesti u školu, isto tako ga ne mogu probuditi i posjesti za računalo. Moja je uloga, kako ste i sami rekli – podučavanje. Vaša je zadaća da omogućite svojem djetetu učenje u sigurnom i mirnom okruženju i s potrebnom opremom. Nekoliko sam puta zvala, slala poruke, pa čak i došla u vaš dom jer nismo u mogućnosti kontaktirati s vama ili nadzirati vaše dijete. Razumijem vašu frustraciju, ali vas molim da i vi razumijete moju. Vaša kći nije poslala nijednu zadaću još od kolovoza. Također, nije se pojavila ni na jednome sastanku”, odgovorila je učiteljica majci.

“OK, molim vas da ubuduće ne kontaktirate s mojim suprugom. To je neprimjereno i nedopustivo. Ja sam zadužena za njezine školske obveze i vas dvoje ne biste smjeli voditi privatne razgovore”, nastavila je majka u sljedećoj poruci.

RODITELJI POMAHNITALI ZA TRIKOM OVE TETE U VRTIĆU: Pokazala kako naučiti djecu da si sama obrišu guzu i postala hit

Ona se ne javlja, a muža ne smiju zvati

“Vaš je suprug bio kontaktiran samo iz razloga što mi je uručen njegov broj. Nijedan razgovor između nas dvoje nikad nije bio neprimjeren. Osam puta sam pokušala doći do vas, a vi ste mi dali njegov kontakt u slučaju da ne mogu dobiti vas. Ako želite da njegove kontakt podatke izbrišemo, molim vas, kontaktirajte školsku službu da uklone kontakt vašega supruga, a ja ću se pobrinuti da da u budućnosti više ne upotrebljavam”, napisala je učiteljica.

“Ja samo ne želim da vi kontaktirate s mojim mužem. Nije mi to ugodno i njemu ću također tako reći. Ako moje dijete nije za računalom, očekujem da mene nazovete i obavijestite me o tome svakoga dana. Ja nemam vremena stalno se baviti njome i njezinim radom. Ponavljam, nisam njezina učiteljica. Ako joj planirate i dalje davati jedinice, očekujem da dođete ovamo i pomognete joj. To je sve što tražim”, bila je uporna majka.

“Koliko god bih voljela to učiniti, gospođo, potpuno je neizvedivo. Imam 54 učenika i ne mogu zvati svakoga roditelja posebno za djecu koja se ne prijavljuju na predavanja redovito. Kako bismo izbjegli daljnje nesporazume, možemo dogovoriti sastanak uživo. Molim vas da mi javite datum i vrijeme koji vam odgovaraju, a ja ću se prilagoditi vašem rasporedu. Hvala”, odgovorila je učiteljica.

Tipičan primjer lošeg roditelja

“Da sam htjela sastanak, onda bih vas to odmah tražila. Učinite kako tražim i nećemo imati problema. Moja kći neće padati testove samo zato što ste vi lijeni”, zaprijetila je majka, a učiteljica joj je zaželjela laku noć i obavijestila je kako će joj se sutradan javiti školski ravnatelj.

Ljudi su ostali šokirani pročitavši ovu prepisku i svoje zgražanje izrazili su na društvenim mrežama.

“Ovo je us*an roditelj”, “Klasika: krivnja je svačija, samo ne moja. Karen parent – Karent”, “Učiteljica je bila pristojna, profesionalna i obzirna. Sumnjam da bih ja uspjela ostati hladna na ovakve poruke”, “Tipično ponašanje lošeg roditelja. Takvi vole krivnju i svoje nesigurnosti prebacivati na druge”, “Ja ću ovo reći jer učiteljica ne smije: ona je užasna osoba i muž je sigurno mrzi”, samo su neki od komentara ispod objave.