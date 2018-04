‘Došlo mi je da plačem, vrištim i napravim što god je u mojoj moći jer to je bilo prestrašno’

Dječak Camden Davis (12) iz Louisiane od prošle je godine polazio školu Hope Academy, specijaliziranu za učenike s posebnim potrebama. Prema napisima na njihovoj mrežnoj stranici, škola promovira “uključivanje, ohrabrivanje, pozitivne odnose te priznanja za dječja postignuća”. Camden je djelomično autističan i majka ga je upisala u navedenu školu s nadom da će mu ondje biti osigurana razumna okolina puna podrške, gdje će moći učiti brzinom kojom može.

Sina joj zlostavljaju nastavnici

S vremenom je majka Milissa primijetila znakove stresa na svom sinu kad bi se vraćao kući iz škole. Instinkt joj je govorio kako nešto nije u redu. Tako je jednog dana došla na ideju da postavi snimalicu u sinov ruksak kako bi možda shvatila što to uzrokuje njegovu tugu jer Camden sam ne zna vokalizirati što ga muči. Preslušavši snimku iz škole, Milissa se, malo je reći, šokirala. Njezina sina zlostavljaju, ali ne kolege iz razreda ili djeca na igralištu, već posebno trenirani nastavnici koji su mu trebali biti podrška.



“Došlo mi je da plačem, vrištim i napravim što god je u mojoj moći jer to je bilo prestrašno. Slala sam onamo svog sina svaki dan i on to trpi od početka, a ja nisam imala pojma o tome”, rekla je dječakova majka za WBRZ. “Maltretiranje je užasno kad se događa među djecom, ali još je daleko gore kad se odrasli namjere na vaše dijete.”

Šokantne izjave sa snimke

Neke od rečenica koje je majka uspjela razumjeti podijelila je na Facebooku. “Camden, zašto nisi ništa zapisao? Zato ne smiješ sjediti ni s kim. Reci to svojoj mami. Trebaš samo napisati riječ .U čemu je problem? Da vidimo što će napraviti s njime u j***noj državnoj školi. Uh, ah, ne bi ondje izdržao ni minutu.”

Sljedećeg je dana Milissa predala snimku upravi škole, nakon čega je uslijedila lančana reakcija. Ravnateljica Lisa Stone brzo je reagirala i otpustila dvoje nastavnika čije je glasove prepoznala na snimci. Camden je ispisan iz škole, a majka je podigla tužbu. Njezina je objava na društvenoj mreži postala viralna, ali je naknadno uklonjena nakon vijesti o otkazu dvoje nastavnika.