‘Jesi li slobodna žena? Želiš se preseliti? Želiš djecu, ali i sigurnost? Javi nam se’

Elisabeth (61) i Paul Bennet (52) prilično su neobičan par u zrelim godinama. Oni očajnički žele imati djecu i za to su spremni angažirati surogat majku, ali postoji kvaka. Oni, naime, žele da se mlada žena koja će im roditi dijete preseli k njima tako da zajedno odgajaju prinovu.

Elisabeth ima petero djece iz prvog braka

U razgovoru za That’s Life, priznali su kako traže ženu koja će začeti umjetnom oplodnjom ili, pak, “nešto bliskijom tjelesnom povezanošću”. “Složili smo se kako nije u redu da oduzmemo dijete ženi koja nam je pomogla donijeti ga na svijet. Tako smo došli na ideju da tražimo ženu koja također želi dijete, ali ne želi sve raditi sama”, objašnjava Paul.





Supružnici su se upoznali prije 28 godina, kada je Elisabeth bila udana i već imala petero djece. Kada se njezin brak raspao, Paul je Elisabeth priznao što osjeća prema njoj, ali se ona željela posvetiti podizanju djece. Ali kada su djeca odrasla i odselila se 15 godina poslije, par je započeo svoju romansu. Iako su silno željeli imati zajedničku djecu, pretrage su, nažalost, pokazale da Elisabeth više ne može biti majka. Tada su odlučili staviti oglas u lokalne novine.

Nije važno na koji će se način dijete začeti

“Jesi li slobodna žena? Želiš se preseliti? Želiš djecu, ali i sigurnost? Javi nam se”, napisao je Paul u oglasu. Do danas nisu primili nijednu ponudu. Par je savršeno svjestan koliko je njihov oglas čudan i nesvakidašnji, ali se ipak nadaju da će se pronaći žena kojoj to neće biti problem. “Nije važno na koji će se način dijete začeti, Elisabeth i ja spremni smo razmotriti sve mogućnosti sa svojom budućom družicom. Najvažnije je da nas troje zajedno podižemo dijete kao obitelj”, kaže Paul.

Supružnici su spremni sagraditi poseban stan za ženu ako on želi privatnost, ali isto tako ima mogućnost živjeti s njima pod istim krovom. Budući da sama već ima djecu i zna koliko je to važno, Elisabeth je odlučna u nakani da svom sadašnjem suprugu podari dijete koje on toliko želi, piše Daily Mail.