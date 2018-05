SNIMKA TRUDNIČKOG TRBUHA OTKRILA NEŠTO DRUGO: Budući tata se pohvalio na internetu, ljudi mu poručili: ‘Hitno liječniku!’

Snimio je video u kojemu okrugla masa nadiže njezin pupak pa se opet vraća

Hemoroidi, išijas, krvarenje zubnog mesa, varikozne vene, činjenica da stalno imate potrebu ljude udarati šakom – sve to (i još mnogo više) dijelom je “zabave” koju nosi trudnoća. Naravno da se na kraju sve isplati. Jednog je budućeg tatu strašno zabavio neki drugi simptom njegove trudne supruge. Snimio je video u kojemu okrugla masa nadiže njezin pupak pa se opet vraća.

Iako ga je na početku podijelio na Redditu kao nešto smiješno, jednu je osobu to jako zabrinulo. “To zapravo izgleda kao bruh. Ako je to tvoja žena, pod hitno idite to pregledati”, napisala mu je, no njega to nije pretjerano zabrinulo, već je objasnio: “Hvala na brizi, ali ona je liječnica i to je normalno. Ima prazan prostor među mišićima u trbuhu još od prošle trudnoće. Sva sreća da sam muško.”

Međutim, nije prošlo mnogo vremena, a stanoviti se korisnik javio s novim informacijama. “Ispravak: bili ste u pravu. Ipak je bila pupčana kila. J**iga, Reddit bi trebao biti moj liječnik”, napisao je. Za neupućene, bruh na pupku je stanje u kojemu je trbušni zid oštećen, no nije ništa opasno, već se može riješiti prilično jednostavnim zahvatom.