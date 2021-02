SHRVANA MAJKA POSLALA OZBILJNO UPOZORENJE: ‘Izbacite ovu prokletinju iz kuće, zbog nje je moj sin (4) sada mrtav!’

Liječnici su satima pretraživali i nisu uspjeli pronaći ništa što bi četverogodišnjaku blokiralo grlo – a onda ih je šokirala snimka

Shrvana majka upozorila je druge roditelje čija djeca pohađaju školu od kuće da uvijek budu na oprezu i budno ih prate nakon što je njezin četverogodišnji sin izgubio život uslijed udisanja – najobičnije pribadače.

Ayla Rutherford (29) prošloga se mjeseca tuširala kada je začula vrištanje ostalih članova obitelji. Pojurila je pronaći svoga supruga Josha (29), koji je već izvodio Heimlichov zahvat nad njihovim sinčićem Axelom. Nije ni slutila što mu se dogodilo. Unatoč svim naporima, mališan je izgubio svijest i počeo plavjeti te je morao biti hitno prebačen u bolnicu.

Liječnici su ustanovili da se mališan nije gušio, već je udahnuo pribadaču, koja mu je probila lijevo pluće, zbog čega nije mogao disati. Nakon tjedan dana na intenzivnoj njezi i četiriju testova koji su pokazali da je nastupila moždana smrt, dječak je tragično preminuo na rukama svojih roditelja.

Liječnici satima nisu shvaćali što mu je

Supružnici iz grada Grahama u američkoj saveznoj državi Washington, sada upozoravaju druge roditelje da bace ili sakriju sve pribadače koje imaju u svome domu kako bi spriječili da njihova djeca dožive istu sudbinu.

“Svi ih koriste i potrebno je samo da ih dijete pronađe, stavi u usta, udahne i probuši pluća. Ako imate pribadače u kući, izbacite ih ili spremite na mjesto do kojega vaše dijete neće moći doći. Nije vrijedno djetetova života ili boli. Ne želim da itko mora prolaziti ono što smo mi morali”, apelira mlada majka.

Ayla je upravo bila završila pečenje rođendanske torte za svoga najstarijeg sina Sorena kada je čula supruga Josha kako vrišti da s Axelom nešto nije u redu. Josh i njegov otac Stuart pokušali su izvesti oživljavanje dok su čekali dolazak Hitne pomoći, uvjereni da se dječak u nečemu guši.

Bolničari su se naposljetku pojavili i pokušali stabilizirati dijete; priključili su ga na defibrilator prije nego što su ga odlučili odvesti u Dječju bolnicu Mary Bridge u Tacomi. Liječnici su satima pretraživali i nisu uspjeli pronaći ništa što bi četverogodišnjaku blokiralo grlo.

Snimka je najzad otkrila da je školarcu pribadača zabijena “između rebara” nakon što mu je probila lijevo pluće. Majka je kazala da su liječnici morali provesti dva sata izvodeći traheotomiju, bušeći njezinu sinu rupu u grlu kako bi uklonili pribadaču – jer se dišni put zatvara kada ljudi prestanu disati.

Bio u bolnici tri dana, ali se nije oporavio

“On je bio dijete koje nikad nije stavljalo predmete u usta. Bilo je to prvi put”, izjavila je Ayla za Metro. Nakon operacije, roditelji su uspjeli posjetiti svoje najmlađe dijete, koje je bilo priključeno na aparate za održavanje na životu jer više nije moglo samostalno disati.

“Liječnici su nam prilično otvoreno rekli da se, zato što je toliko dugo bio bez kisika i pet puta doživio srčani zastoj, naš Axel neće vratiti iz toga. Rekli su nam da se ne nadamo, ali mi smo svejedno iščekivali čudo”, kazala je ožalošćena majka.

Axel je bio u bolnici tri dana, ali se nije oporavio. Njegovim roditeljima rečeno je da će medicinari dječaku napraviti test moždane smrti na nozi, za što su bile potrebne dvije snimke u razmaku od 12 sati.

Ayla kaže da je njezin sin čak “pokušao udahnuti” nakon što su mu isključili aparate te mu se zjenica lagano trznula, zbog čega liječnik nije mogao potvrditi da je dječak doživio moždanu smrt. Isti test morali su ponoviti oko ponoći sljedećega dana.

Par je tada primio poražavajuću vijest da njihov drugorođeni neće preživjeti. Ayla je 16. siječnja nazvala liječnika, koji je rekao da je napravio test moždane smrti, a da oni to nisu znali. Rekao je da je s Axelom bio “stvarno agresivan” kako bi provjerio može li postići bilo kakvu aktivnost mozga. Nažalost, bez uspjeha.

Najgore je bilo to reći drugom sinu

Liječnici su proglasili Axelov mozak mrtvim malo iza 13.30 sati 17. siječnja. Obitelj je održala karmine i kremirala ga u subotu 6. veljače. Ayla i Josh morali su prenijeti potresnu vijest šestogodišnjemu Sorenu, koji je netom prije proslavio rođendan bez mlađega brata uza se.

“Toga dana kada smo se vratili kući, njegov tata i ja posjeli smo ga i rekli mu da je Axel umro. Koristite prave riječi. Ne kažete mu da je preminuo ili da je otišao. Kažete mu da je umro. Koristite prave riječi – iako one bole”, rekla je majka.

“Morali smo mu objasniti da je njegov braco sada s Isusom i da više nije bolestan, ali i da se više neće vratiti kući. Plakao je pet minuta, a zatim rekao: ‘Želim ići gledati TV!’ On je dijete s posebnim potrebama i zapravo nije razumio. Stalno ga spominje. Danas smo slušali mrežnu nastavu i on me pitao kada se Axel vraća kući”, zaključila je Ayla.

Obitelj Rutherford pokrenula je humanitarnu akciju na stranici GoFundMe kako bi prikupila novčanu pomoć oko troškova pogreba četverogodišnjega Axela, javlja Metro.