SAMOHRANA MAJKA DIRNULA MNOGE: Uz petero djece uspjela diplomirati, evo zašto svi dijele njenu fotku s promocije

Nije pretjerano vjerovala u izvedivost te ideje zbog svojih godina i roditeljskih obveza, ali je pokušala – i uspjela

Ieshia Champs (33) samohrana je majka petero djece koja je nedavno diplomirala. Njezina fotografija s promocije na kojoj u ruci drži natpis “Uspjela sam”, a njezina djeca poruke podrške tipa “Ja sam pomogla”, “I ja isto”, “Uspjeli smo” postala je viralna. Ljudi nemaju riječi kojima bi pohvalili njezinu obitelj što joj je omogućila da završi školovanje nakon što joj je suprug i otac dvoje njezine djece preminuo od raka 2009. godine.

Željela se ubiti

Bilo je to teško razdoblje za ovu hrabru ženu, koja je ubrzo izgubila i posao, a kao da sve to nije dovoljno, njezina je majak iznenada umrla od moždanog udara. Sve je to bilo previše za tada 24-godišnjakinju te je pokušala samoubojstvo kasnije te godine. Sudbonosan je bio telefonski poziv prijateljice Louise Holman, koja ju je uvjerila da nastavi studirati pravo, što je bila njezina želja odmalena.



Champs nije pretjerano vjerovala u izvedivost te ideje zbog svojih godina i roditeljskih obveza, ali je pokušala – i uspjela. Za CBS News je izjavila kako je diplomu morala podijeliti s djecom jer bez njih ne bi uspjela. Kaže da je svatko od njih imao svoju ključnu ulogu u tome. Dok je studirala, klinci su je običavali testirati uoči ispita i glumili su joj sudca kad je trebalo vježbati za razne slučajeve.

Ljudi joj čestitaju

Od najveće su pomoći bili svojoj majci kad je trebalo čistiti i pospremati kuću. Ona je morala učiti, a oni su zadatke dijelili među sobom. “Znala sam sjediti u ormaru i plakati jer mi je bilo previše svega, a najstariji je sin vodio brigu o mlađoj braći, kupao ih, hranio i spremao za školu samo da bi meni bilo lakše”, prisjeća se Ieshia. Čim je fotku s promocije objavila na Facebooku, ona je odmah postala viralna s više od 3600 lajkova i preko 1800 podjela.

“Čestitke! Jako sam ponosna na tebe. Bog je divan, inspiracija si za mene i mnoge druge”, “Nastavi inspirirati svoju djecu i ostale samohrane majke”, poručili su joj prijatelji i drugi korisnici te društvene mreže.