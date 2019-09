RODITELJIMA NE DAJU BEBU IZ BOLNICE: Moraju platiti 830.000 kuna, a račun iz dana u dan strelovito raste

Foto: Go Fund Me

Foto: Go Fund Me Autor: Magazin.hr 20:56 26.09.2019

Do trenutka kada će djevojčica moći izaći iz bolnice, račun bi se mogao popeti i na više od 1,5 milijuna kuna

Novopečeni roditelji iz Biminghama prisiljeni su sakupiti 100.000 funti (oko 830 kuna) da bi njihova prerano rođena kćerkica mogla izaći iz bolnice u Dubaiju i zajedno s roditeljima vratiti se kući u Veliku Britaniju.

Troškovi rastu iz dana u dan

Azhar Saleem (26) kazao je da su mu emiratski liječnici odbili predati kćerkicu Amal, koja se rodila 23 tjedna prerano, prije nego što plati bolnički račun. On i supruga Syeda Khola Adnan (23) nadali su se da će se njihova djevojčica roditi u Engleskoj, ali Syedi su odbili vizu. Kada je dobila trudove, još su bili u Dubaiju.

Budući da se malena još uvijek nalazi na odjelu NMC Kraljevske bolnice u Dubaiju, troškovi njezine njege iz dana u dan rastu. Sada su već dosegli 100.000 funti, a do trenutka kada će Amal moći izaći iz bolnice, račun bi se mogao popeti i na 200.000 funti (više od 1,5 milijuna kuna).

Traže novac na ‘Go Fund Me’

Adnan je ostala trudna u siječnju ove godine i aplicirala je za britansku vizu u ožujku. Očekivala je da će roditi u listopadu, ali beba je požurila. Budući da je imala tešku trudnoću, morala je na carski rez. Kada se malena rodila, težila je samo 400 grama. Njezina majka nema zdravstveno osiguranje kako bi platila račun za bolnicu, a kći joj je još kritično.

Mladi roditelji otvorili su račun na mrežnoj stranici Go Fund Me kako bi prikupili novac za kćerino liječenje. Cilj im je dobiti 100.000 funti, a dosad je sjelo oko 20.000 funti. “Stvarno trebamo pomoć da naša beba dođe kući, svaka pomoć je dobrodošla. Nikad nisam mislila da ću tražiti novac na ovakav način, ali situacija me prisilila”, objasnila je Syeda.