ROĐENA JE S MADEŽOM PREKO POLA LICA: Liječnici predlažu operaciju, no roditelji ne žele ni čuti: ‘To je čini lijepom’

Kada se rodila Harper King, njezini roditelji Ebony (23) i James (34) “zanijemili” su od šoka kada su vidjeli da njihova djevojčica ima golemi madež koji joj prekriva veći dio lica. Iako je njima bila lijepa, brinuli su se zbog toga kako će se prema njoj ponašati druga djeca kada malo poraste.

Malena Harper rođena je s golemim madežom preko lijeve strane lica i nosa. Ova rijetka pojava dolazi u jednom od 20.000 slučajeva. Unatoč početnoj zabrinutosti, njezini su roditelji odbili ponudu za operaciju uklanjanja madeža kako bi svojoj kćeri omogućili da sama donese odluku o tome kada bude starija.

“Njezin madež bio nam je ogroman šok i toliko me uzrujalo kada sam pomislila koliko bi to našoj Harper moglo otežati život kada odraste. Ljudi mogu biti vrlo okrutni”, rekla je majka Ebony za Mirror.

“Ali nama je taj madež samo dio nje i nikako je ne možemo zamisliti bez njega. Njezini stariji brat i sestra nazivaju njezin madež ‘posebnom oznakom’, što je apsolutno točno. Harper je uistinu posebna. Još je ljepša s tim žigom i pobrinut ćemo se da joj to ističemo svaki dan”, dodala je.

Mum of baby girl with birthmark across face refuses surgery as 'it makes her beautiful' https://t.co/6FDJS2PYV0 pic.twitter.com/OWboWgNXCc

— Daily Mirror (@DailyMirror) February 9, 2021