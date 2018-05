‘PROMIJENITI ĆU TI PELENU, JE LI TO OK?’ Stručnjakinja kaže kako bi roditelji trebali tražiti od bebe dozvolu za mijenjanje pelena

Kako bi se što ranije djeci usadila kultura pristanka, jedna seksualna odgojiteljica predložila je roditeljima da male bebe još od rođenja pitaju za dozvolu prije nego što im promjene pelene. Nisu svi to prihvatili s oduševljenjem

Stručnjakinja za seksualnost rekla je kako bi roditelji trebali zatražiti od beba dozvolu prije nego što im promjene pelene kako bi se od samog rođenja usađivala kultura pristanka, prenosi Mirror.

Kontakt očima i govor tijela

Deanne Carson, Australka koja samu sebe opisuje kao “seksualna odgojiteljica, govornica i autorica”, izjavila je to na američkoj nacionalnoj TV mreži ABC. Rekla je kako radi s djecom starosti od tri godine na problemima u vezi pristanka, no dodala je kako savjetuje roditelje da predstave djetetu taj pojam već u znatno ranijoj fazi. Carson je doduše priznala da bebe nisu u stanju odgovoriti, no rekla je kako je važno koristiti kontakt očima kako bi ih se naučilo da je odgovor bitan.

“S djecom radimo od njihove treće godine. S roditeljima radimo od rođenja”, rekla je u TV prilogu. Reporter se zbunio i pitao “od rođenja?”



“Da, samo kako postaviti kulturu pristanka u svojim domovima, naprimjer ‘Sada ću ti promijeniti pelene, ako je to OK'”, odgovorila je Deanne. “Jasno da beba neće odgovoriti ‘da mama, to bi bilo sjajno, htjela bi da mi promjeniš pelene’. No ako ostavite prostora i sačekate govor tijela i čekate kako biste uspostavili kontakt očima onda dajete do znanja djetetu da njihov odgovor nešto znači.”

Mnogi su gledatelji ostali zbunjeni njenim prijedlozima. “Ja sigurno ne čujem dobro”, i “totalno sam zaprepašten”, neki su od komentara. Drugi su to kvalificirali ljevičarskim ludilom.