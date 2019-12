‘PROBLIJEDIO JE I POVRATIO’: Šest žena iskreno o tome kako su im partneri reagirali na neplaniranu trudnoću

Neki su se ponijeli neodgovorno i pobjegli glavom bez obzira, dok su drugi bili presretni

Nezaštićen spolni odnos nosi sa sobom brojne rizike, a jedna od njih svakako je neplanirana trudnoća. Šok je ipak daleko manji ako se dogodila sa stalnim partnerom. No, što kada je trudnoća plod nepromišljene afere? Žene su u ipak težoj poziciji nego muškarci, a kako su oni reagirali kada su čuli da će postati očevi, priznalo je šest anonimnih žena.

Partner ju je ostavio

“Kada sam rekla svojemu partneru da očekujem drugo dijete ubrzo nakon prvoga, on me ostavio i više nije htio imati ništa s nama”, iskreno je rekla jedna majka za portal Metro. “Ništa nije platio, nije ni upoznao drugo dijete, a meni je bilo jako teško razumjeti zašto ne može voljeti tu djecu. Osjećala sam se usamljeno, uplašeno i uznemireno.”

Nije želio priznati dijete

“Moja druga kći bila je iznenađenje. ‘Rezultat’ afere s oženjenim muškarcem. Nazvala sam ga i on je potpuno poludio. Rekao je da spavam sa svima i da ne zna je li dijete njegovo. Ja sam nazvala njegovu ženu, a on to još uvijek ne zna. Tek nakon tri godine pristao je napraviti test očinstva kako bi se dokazalo da je dijete njegovo. Ona sada ima 24 godine i povezana je s ocem”, ispričala je druga.

Bili su samo prijatelji

“Moja prva trudnoća bila je neplanirana, nisam ni izlazila s tim muškarcem. Bili smo prijatelji, a kada sam mu rekla da sam trudna, rekao je: ‘Kvragu’ i izašao. Javio mi se nakon godinu i pol, kada sam ga tužila jer nije plaćao alimentaciju. Moje dijete sada ima skoro devet godina, a on i njegov otac su prijatelji. Ne postoji neka povezanost kao između roditelja i djeteta”, priznala je treća.

Odlučila se na abortus

“Pila sam kontracepcijske pilule, a on je imao kondom. Imala sam baš snažan osjećaj da sam trudna”, ispričala je za Metro još jedna žena. “Pokušala sam se uvjeriti da to stvarno nije moguće, ali osjećala sam se čudno. Napravila sam test i on je bio pozitivan. Nisam bila iznenađena, duboko u sebi sam znala. Ali bila sam šokirana jer smo koristili zaštitu. Odmah sam znala da ne želim to dijete, jer sam već i razgovarala s partnerom.”

Kada mu je rekla da je trudna, sve je prošlo dobro. “Oboje smo bili šokirani i nakon dugih razgovora, odlučili smo se na abortus. Meni je bilo puno teže pomiriti se s tim. Ali to je 100 posto bila prava odluka i ne kajem se”, dodala je.

Ona pala u očaj, a partner bio presretan

“Moj je partner bio presretan. Kad sam mu rekla, bio je vani sa sinom i rekao je da će doći čim prije. Plakala sam na krevetu dok nije došao jer sam bila uzrujana. Planirali smo dijete kada kupimo kuću… No, on me primio za ruke i rekao kako uništavam trenutak suzama, jer je on – presretan”, rekla je još jedna od žena koje su podijelile svoju priču.

“Bio je super kroz cijelu moju trudnoću, osim što se pojavio mamuran kod ginekologa na pregledu u 12. tjednu trudnoće. Moje je mentalno zdravlje tijekom trudnoće bilo baš loše, ali uvijek je bio uz mene. Morala sam čuvati trudnoću tri tjedna prije termina zbog komplikacija. Svaki dan me posjećivao”, otkrila je majka, koja je u međuvremenu rodila.

Povratio je od šoka

“Moja trudnoća bila je potpuno neplanirana. Rekli su mi da nikada neću moći imati djecu pa sam mislila ići na umjetnu oplodnju. No, nakon šest mjeseci s novim partnerom, osjećala sam se trudno… Ni on ni ja nismo to očekivali. Napravila sam test jer mi je menstruacija kasnila tjedan dana, a i boljele su me grudi. Nakon pet sekundi pojavio se znak – pozitivno”, prisjetila se sljedeća žena pa nastavila:

“Nisam znala što da napravim pa sam samo pozvala partnera da dođe gore dok sam još uvijek sjedila na WC školjci i dodala sam mu test. On je problijedio i povratio. Na početku je govorio kako ne želi zadržati to dijete jer nije spreman. Ali bio je podrška i rekao da će biti uz mene kako god. Odlučila sam zadržati dijete i drago mi je zbog toga. Dobili smo malenoga dječaka, u kojega smo beskrajno zaljubljeni i otac je jako sretan što na kraju nisam napravila pobačaj.”