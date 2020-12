POTPUNO ISCRPLJENI RODITELJI NASMIJALI SUSJEDE ISKRENOM PORUKOM: ‘Ako nas zamrzite, slobodno pokucajte…. popit ćemo tekilu’

Uspavljivanje bebe noću jedan je od najizazovnijih aspekata roditeljstva. Jedna mama to dobro zna pa je napisala poruku susjedima i upozorila ih na nešto što će neminovno uslijediti.

Naime, iscrpljeni roditelji ostavili su poruku na vratima susjeda objašnjavajući da su bebu počeli trening spavanja sa svojom bebom, a trenutno iskušavaju metodu uspavljivanja nakon plakanja.

Mama se stoga ispričala svima zbog plakanja koje će zasigurno čuti, a pozvala ih je da svrate ukoliko im treba mlijeka, šećera, jaja ili pak tekile.

“Ovdje par iz stana 207. Žao nam je što vas obavještavamo da smo počeli s treningom spavanja našeg sina. Nakon brojnih neprospavanih noći, odlučili smo da je vrijeme da započnemo s metodom uspavljivanja nakon plakanja”, stoji u poruci umornih roditelja.

“Ako čujete plakanje, molim vas da se pomolite za mene i znajte da ja također plačem i ludim. Žao mi je zbog neugodnosti koje bi vam to moglo prouzročiti, nadajmo se da neće dugo potrajati”, dodala je majka.

U nastavku je objasnila da će testirati metodu tijekom četiri dana, a ukoliko se pokaže neuspješnom, uzet će stanku na tjedan dana ili dva i onda ponovno pokušati.

“Ne zanemarujem sina, već ću ga pustiti da se sam smiri. Bit ću u sobi svakih pet do deset minuta kako bih ga uvjerila da nije sam i da je sve u redu. Ako osjetite mržnju prema nama, prijateljski nam pokucajte na vrata i donijet ću vam čašicu tekile kako bismo sve izgladili. Radi se o jeftinoj tekili, ali smirit će vam živce, što smo mi kod kuće dokazali. Molite se za nas i pojačajte televizor. Ako trebate mlijeko, šećer, jaja ili tekilu, slobodno svratite”, piše u poruci koja je oduševila korisnike društvenih mreža.

Poruku je na Twitteru podijelila jedna njihova susjeda. “Ovo me dočekalo na vratima. Ispeći ću im malo kolača”, napisala je uz fotku koja je postala viralna s više od 1.1 milijun lajkova i tisućama komentara.

