Loran Denison (27) bila je trudna sa svojim četvrtim djetetom. No u 15. tjednu trudnoće, test je pokazao da beba ima Edwardsov sindrom, rijetko, ali vrlo ozbiljno stanje. Velika većina beba s Edwardsovim sindromom ne preživi do kraja termina, ili umire nedugo nakon rođenja.

“Rekli su mi da ima tipični Edwardsov sindrom pa će umrijeti prije ili neposredno nakon rođenja.“, rekla je za Sun. Nakon što im je rečeno da beba neće preživjeti, nakon mučnog razmišljanja, Loran i partner Scott Watson (35) odlučili su se na medicinski uvjetovani pobačaj,

Tabletu za zaustavljanje trudnoće uzela je 6. travnja, a 8. travnja vratila se u Odjel za žene i novorođenčad u Općoj bolnici Burnley. “Već smo se oprostili od bebe, jer sam uzela tabletu za prekid trudnoće još šestog“, prisjeća se odlasna na inducirani porođaj.

No, na zaprepaštenje svojih roditelja, Lorana i Scotta te liječnika, mali Kiyo Bleu Watson rođen je živ 9. travnja u 15.50 sati, težak 150 g,

