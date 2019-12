PISMO DJEČAKA (7) IZ SIGURNE KUĆE UZDRMALO SVIJET: Ono što želi od Djeda Mraza slama i najhladnija srca

‘Nasilje u obitelji danas je toliko često u našemu društvu, a ako njegovo pismo ohrabruje nekoga da podijeli svoju priču ili zatraži pomoć, onda smo napravili jako puno’

Sedmogodišnji dječak iz Amerike, koji je morao zajedno sa svojom majkom pobjeći od nasilna oca, napisao je potresno pismo Djedu Mrazu i rasplakao brojne korisnike društvenih mreža. On od Dana zahvalnosti u Americi živi s majkom u sigurnoj kući za zlostavljane žene. Tamo je još 73 druge djece i 46 odraslih.

Majka je pronašla njegovo pismo Djedu Mrazu, a dirljive riječi djeteta slomile su joj srce. Kuća za zlostavljane žene “SafeHaven of Tarrant County” podijelila je Blakeovo pismo na Facebooku.

Želi ‘jako, jako, jako dobrog’ tatu

“Dragi Djedice, morali smo napustiti svoju kuću. Tata je bio ljutit i morali smo obavljati sve zadatke, a on je dobio sve što je htio. Mama je rekla da je vrijeme da odemo, da će nas odvesti na sigurno mjesto gdje se ne moramo bojati. Hoćeš li doći ove godine? Ovdje nemamo svoje stvari, pa ako možeš donijeti knjige, rječnik, kompas i sat. I želio bih jako, jako, jako dobrog tatu. Možeš li to ispuniti?”, napisao je dječak.

Šefica marketinga u sigurnoj kući Micah Thompson potvrdila je da su joj dječak i njegova majka dopustili da javno podijeli pismo. “Dobili smo dozvolu Blakea i njegove mame da ovo objavimo, ali nismo mislili da će izazvati ovoliko pažnje. Blakeovo pismo odličan je primjer kakav je život djece u sigurnim kućama tijekom blagdana. On je jedan od bezbroj djece koja imaju to iskustvo”, kazala je ona za New York Post.

Majka, koja je tražila da ostane anonimna, šokirana je podrškom koju dobivaju ona i njezin sin. “Ponekad naši stanari žele samo malo veselja, a Blake i njegova mama su ga dobili od cijele zemlje”, rekla je Thompson.

Ljudi nude sve vrste pomoći

U moru ljudi koji su komentirali objavu na Facebooku, jedna osoba ponudila je Blakeu i njegovoj mami da dođu k njoj za blagdane, neki kupuju poklone, a neki nude mir, ljubav i razumijevanje. “Blakeova vjera u Djeda Mraza ove godine je važnije nego ikad”, napisala je jedna žena.

Za žene i djecu koja borave u SafeHavenu, oni su napravili trgovinu igračaka stvorenu od donacija, u kojoj mame mogu “kupiti” poklone za svoju djecu. Thompson kaže da je iznos novčane potpore koji su dobili nestvaran. Napravili su na Amazonu i popis Blakovih želja, gdje ljudi mogu donirati igračke i novac.

“Jednostavno pismo Djedu Mrazu od sedmogodišnjeg dječaka osnažilo je i spojilo toliko ljudi na različite načine da je to nevjerojatno”, kazala je Thompson. “Nasilje u obitelji danas je toliko često u našemu društvu, a ako njegovo pismo ohrabruje nekoga da podijeli svoju priču ili zatraži pomoć, onda smo napravili jako puno.”