Pet lekcija koje bi dječaci trebali naučiti od svojih majki

Danas se odgoj djece najčešće svodi na to da pazite da uče i da što bolje napreduju u školi kako bi jednog dana imali više mogućnosti za napredovanje. Eventualno, ako imate malo starije dijete, raspravljate o tome koliko dijete smije biti za računalom ili na mobitelu. I dok se djevojčice danas uči da mogu ostvariti sve što požele, mnogi pritom zaboravljaju na dječake.

Mnogi smatraju, pogotovo ako imaju djevojčicu i dječaka, da sinovi prije postaju snažni i manje trebaju majke od djevojčica. Društvo pretpostavlja da dječaci mogu izdržati puno više toga od djevojčica. A nas treba ponekad podsjetiti da ne odgajamo samo sinove, nego i mlade muškarce.

Majke bi se pogotovo trebale zapitati kao kakav muškarac bi željele da njihov sin odraste, te što bi ga mogle naučiti, a da bi mu moglo pomoći u budućim vezama i proširiti njegove poglede na žene. Evo nekih smjernica…

1. Žene mogu imati karijeru I djecu

Naravno da će kad odraste znati da on može imati karijeru i obitelj, ali mora znati da isto mogu i njegove vršnjakinje. Možda mu to pokazujete već svojim primjerom, no pripazite da on nikad ne pati zbog vašeg posla. Koliko god ostajali prekovremeno ili radili vikendom/noćima, on mora znati da bi vi sve ostavili u trenu ako bi vas on trebao. Tako će znati da žena može postići i jedno i drugo.



2. Pravi muškarci su u dodiru sa svojom emotivnom stranom

Potičite empatiju kod djece, jer je to osobina koja mnogima neodstaje. Empatija se može učiti i iako ne treba dijete rasplakati svaki put na neku nedaću u svijetu, trebao bi biti znati pokazati svoje osjećaje i pričati o njima.

3. Muškarci mogu biti jaki I nježni u isto vrijeme

Potaknite dijete da koristi i mozak i snagu i osjetljivost. Nije loše da ga uputite kako se ponašati s djecom s posebnim potrebama, kako bi bio svjesniji različitosti oko sebe i osjetljiviji prema drugima.

4. Pravi muškarci DIJELE odgovornost po pitanju kontracepcije

Kad se približi trenutak da postane seksualno aktivan, pričajte s njim o izlascima i sigurnom seksu. Predložite mu da s budućom djevojkom dijeli troškove kontracepcije, jer siguran seks nije nešto o čemu bi trebale brinuti samo žene.

5. Ne znači NE!

Već i prije ulaska u pubertet pravi je trenutak da počnete sa sinom pričati o seksu. Objasnite mu da tu ne bi trebao uključiti alkohol, jer on može utjecati na njegovo ponašanje i odluke. Također, neka bude svjestan da ne znači ne, bez obzira u kojem trenutku mu druga strana odlučila to reći.