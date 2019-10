PA KAKVA JE TO BAKA?! Mlada majka bijesna na svekrvu jer joj zbog tvrdoglavosti ‘namjerno truje’ bebu

Ta žena jednostavno odbija prihvatiti činjenicu da je njezino unuče alergično

Mlada majka užasnula se otkrivši da joj njezina svekrva, koju opisuje kao “control freaka”, podvaljuje mliječne proizvode, iako je upozorena da je beba alergična. Žena prati strogu dijetu bez mliječnih proizvoda jer je njezinu djetetu dijagnosticirana alergija na proteine iz kravljega mlijeka, što pogađa sedam posto djeca ispod godine dana starosti.

Mama je na britanskome forumu “Mumsnet” objasnila kako je svu rodbinu upozorila najmanje tri puta na bebino stanje. “Jutros sam svekrvi poslala poruku da nisu dopušteni ni začini koji sadržavaju mlijeko. Za večerom sam zagrizla pileća prsa i krumpir, kada je moj partner otkrio da su pečeni na – maslacu”, napisala je ogorčena majka.

Prema njezinim riječima, svekrvu to nije ni najmanje pogodilo. “Oh, ma sve je to dobro. Ja sam ogulila kožu s tvojega odreska nakon pečenja”, rekla joj je. “Dotad sam već bila pojela dobar dio obroka i više nije bilo natrag. Toliko sam je*eno ljutita. To me toliko šokiralo da joj nisam uspjela ništa reći, ali da barem jesam”, napisala je forumašica.

Ni ona to ne smije jesti jer još doji

Dodala je kako sutra planira nazvati svekrvu i reći joj da ona i njezin partner više neće dolaziti k njoj na večeru ili dovoditi njihovo dijete dok god ne bude spremna poštovati nešto toliko ključno kao što je alergija, prenosi The Sun.

“Ta žena jednostavno odbija prihvatiti činjenicu da je njezino unuče alergično, a ja ga dojim, što znači da ni ja ne smijem jesti nešto što sadržava alergen. Ona nas uvjerava da umišljamo. Da, gotovo osam sati neprekidnog plakanja i mijenjanja pelena samo su u mojoj i partnerovoj glavi”, ironično je zaključila.

Druge su joj majke pružile podršku

Ova je mama sada toliko bijesna da se njezin suprug ponudio nazvati svoju majku umjesto nje. “Mislim da se boji da ću joj sve skresati u lice”, objasnila je. I druge su majke ostale zgrožene postupcima nepromišljene svekrve i bake.

“Reci svojoj svekrvi da je glupača. Ja imam 65 godina i bila sam alergična na mlijeko kao beba, tako da to nije ništa novo”, komentirala je jedna forumašica, a druga joj je dala dobar prijedlog: “Traži je da ti pomogne s u*ranim pelenama i smirivanjem uplakanog djeteta, kako bi se ti mogla na miru istuširati i jesti.”