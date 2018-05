OVI KLINCI MISLE OZBILJNO: Napravili detaljan plan kako nagovoriti mamu da im kupi psića, ideje su im genijalne

Pročitavši njihovih 10 koraka u postizanju cilja, majka je zaključila kako su plan već počeli provoditi u djelo

Mnogi se roditelji nađu u situaciji da moraju djeci objašnjavati zašto ne smiju imati psa. Obično su to mučni razgovori ispunjeni suzama i izljevima bijesa jer mališani ne shvaćaju kolika je odgovornost skrbiti o živom biću. No, jedan je dječak čvrsto odlučio da neće prihvatiti odbijanje te je razradio detaljan plan u 10 koraka kako nagovoriti mamu da mu kupi štene.

Mama objavila čitav popis

William (8) i njegova sestra Scarlett (6) napisali su tajni plan na komad papira, ali su napravili jednu veliku pogrešku – ostavili ga na mjestu gdje ga njihova majka može pronaći. Emma Robinson je otkrila popis na njihovu kuhinjskom stolu, a neke su je dječje ideje uvelike zabavile. Ovo je njihov plan, koji je mama podijelila na Facebooku:

Izvršavati sve obveze Davati komplimente Ubacivati nasumične činjenice Postaviti po kući slatke fotografije pasa Sastaviti popis za Božić Ponuditi u zamjenu sestru Obećati da ću biti aktivniji Oblijepiti kuću slatkim fotografijama Tko je pljuger? Napraviti glazbeni video

Williamova je mala sestrica naknadno dodala još jedan korak na dno popisa – jednostavno pitati.

RASTOPIT ĆETE SE OD OVIH PRIZORA: Djeca i psi su apsolutno najbolji prijatelji, otkrijte dobrobiti njihova suživota

Je li im uspjelo?

“Na početku sam pomislila da je to njegov rođendanski popis jer mu se bližio rođendan. Kad sam nastavila čitati, nisam se mogla presttai smijati. Moja su djeca odlučila postati nemilosrdna u nastojanju da dobiju psa. Moja je mama nabavila psa prije dvije godine i tada je sve počelo, ali mi se činilo da su posljednjih šest mjeseci odustali”, ispričala je Robinson, inače autorica knjige The Undercover Mother, za Mirror.

Ističe kako se maleni William nije previše uzrujao što ih je otkrila te nije imao ništa protiv da majka objavi njihov presladak plan na internetu, ali je zato mlađoj Scrlett to zaista teško palo jer je sve trebalo ostati tajna. Gledajući unatrag, Robinson je zaključila da su klinci plan već počeli provoditi u djelo jer je u posljednje vrijeme od njih dobila mnogo komplimenata. Nažalost, ne znamo je li sve to urodilo plodom, s obzirom na to da se roditelji još uvijek premišljaju oko nabave psa.