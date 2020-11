OVAKO DRAMATIČNO PISMO DJEDU MRAZU JOŠ NISTE VIDJELI; Curica (11) mamu ostavila paf: ‘Ako ne dobijem ovo – umrijet ću’

Je li vas već uhvatila “božićna groznica”? Ako ipak još uvijek odolijevate ukrašavanju doma i kupovini poklona, budite sigurni da vaši mališani već marljivo rade na svojim pismima Djedu Mrazu. Ova 11-godišnjakinja jako dobro zna što želi dobiti za Božić i to je jasno dala do znanja.

Nepoznata djevojčica podijelila je želje u tri kategorije: stvari bez kojih će umrijeti ako ih ne dobije, stvari bez kojih će moći preživjeti i one koje također želi, ali nije baš pitanje života i smrti. Osebujno pismo Djedu Mrazu zapanjilo je njezinu majku, koja ga je podijelila na Twitteru, prenosi The Sun.

My 11yr old’s Christmas list includes ballpark prices and a key to her preferences. #XmasList #KeepDreaming pic.twitter.com/QlsJTIvZfQ

— kim zachary (@KimZachary1) November 20, 2019