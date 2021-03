OSTAVIO JU JE TVRDEĆI DA DIJETE NIJE NJEGOVO: Ona došla na ludu ideju – pogledajte kako mu je dokazala koliki je papak

Njezini prijatelji nagovorili su je da, po uzoru na američke zabave otkrivanja spola djeteta, ona priredi – zabavu otkrivanja očinstva

Ova žena priredila je zabavu za otkrivanje očinstva kako bi dokazala bivšem partneru da je on otac njezine bebe. Millena Brandão iz Brazila bila je sigurna da je dijete njegovo, ali on je odbijao to prihvatiti. Poslao joj je poruku da će “angažirati odvjetnika i da će biti u kontaktu”.

Iako su oboje iz istoga mjesta u Brazilu, Millenin tadašnji dečko zbog posla se preselio u drugi grad. Njih dvoje živjeli su zajedno dva mjeseca u Osascu, ali razdvojili su se u prosincu 2019. godine. Ona se vratila svojoj kući u šestome mjesecu trudnoće nakon što joj je on rekao kako “bez dokaza ne želi razgovarati o djetetu”.

Zatražio je DNK testiranje, na što je Brandão, kako kaže, glatko pristala. “Već sam mu u više navrata rekla kako sam sigurna da je on otac. Međutim, on je odbijao u to povjerovati”, izjavila je ova majka za Kidspot.

Ponizila ga na Instagramu

Rezultati su stigli i ispostavilo se da je Millena govorila istinu. Njezini prijatelji nagovorili su je da, po uzoru na američke zabave otkrivanja spola djeteta, ona priredi zabavu otkrivanja očinstva. Svečanost je održana prije nekoliko dana, a Brazilka je podijelila snimke na Instagramu i odmah je postala viralna.

“Snimke su došle do Njemačke, Engleske, Japana, Amerike…”, otkrila je. U videu Brandão dokazuje da je njezin najmlađi sin, petomjesečni Otto, doista dijete njezina bivšeg partnera. No, prije toga je u revijalnom tonu održala govor kojim ga je potpuno ponizila.

“Ottov otac zahtijevao je DNK test i eto, u tu čast imamo ovu zabavu! Ako je rezultat pozitivan, pojavit će se srebrna boja. Ako je negativan, bit će plava”, objašnjava ona, a zatim buši balon dok srebrne konfete lete po sobi.

On joj se javio dan poslije

Millena je rezultate testiranja dobila 26. veljače, ali je odlučila pričekati šest dana da priredi zabavu.

“Žena iz laboratorija je rekla da i ja i moj bivši partner možemo dobiti svoj primjerak. Ja sam otišla po svoj, a ne znam je li on preuzeo svoj. Vjerujem da je putem moje objave saznao da je otac”, zaključila je ova majka, dodajući da joj se bivši javio dan nakon što je objavila snimku i rekao joj da će je njegov odvjetnik kontaktirati.