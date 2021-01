ONA RADI SVE, A NJEZIN MUŽ – NIŠTA; Mlada mama (24) zapanjila priznanjem: ‘Čistim od 7 ujutro do 1 u noći i ne bunim se’

Ide joj na živce kada ljudi kažu da je staromodna. Ona tvrdi da uživa u onome što radi

Kada je riječ o kućanskim poslovima, mnogo žena smatra da muškarci jednostavno ne pomažu dovoljno, ali Emily Saunders ((24) je baš tako draže. Njezin partner, inače i vršnjak, James Preston rijetko uskače oko čišćenja, ali to ovoj mladoj mami sasvim odgovara – jer voli čišćenje.

Emily živi s Jamesom i njihovom djecom Elijem (2) te šestomjesečnim Finleyjem, a svaka briga o kućanstvu pada na nju,

“Kada drugi čuju da moj dečko gotovo dvije godine nije očistio kupaonicu, zaprepašteni su, ali nije me briga. To nije njegov posao. Ustvari, kućanski poslovi općenito nisu njegov posao. Radim sve – ustajem u sedam sati i stanem tek u jedan u noći kada sve završim. Kuham, čistim, usisavam, brišem prašinu… James radi na poslu pa kod kuće ne treba ništa raditi. Mislim da je to najbolje i najpoštenije jer je on iscrpljen kada dođe doma”, rekla je Emily za The Sun.

Uza sve, ona još i studira

Mladi par upoznao se u jednome pubu 2017. godine, a samo sedam mjeseci poslije, Emily je ostala trudna. Tada su odlučili da će ona dati otkaz na poslu i ostati doma kako bi se brinula o njihovoj djeci.

“Nisam kritična prema majkama koje rade, ali mislim da djeci koristi kada su im majke kod kuće i kada znaju da se o njima brine osoba koja ih najviše voli”, dodala je. Iako nema posao, Emily je počela studirati pravo.

‘MISLIŠ DA JE NORMALNO TO ŠTO RADIŠ?’ Majka se snimala kako doji 4-godišnjeg sina i mnoge uznemirila videom

On jedino – kuha

Želi postati odvjetnica pa često uči i čita nakon 23 sata. Ako postigne svoj san, i dalje će, kaže, obavljati većinu kućanskih poslova, ali nada se da će tada biti manje posla jer će joj djeca biti starija.

“Većinu dana provodim u stalnom vrtlogu čišćenja, odlaganja igračaka i pranja rublja. Teško je, ali stvarno želim da je kuća čista kada se James vrati oko 17 sati. Kada stigne kući, malo se opusti, a zatim napravi nama večeru – on voli kuhati – dok ja pospremam. James mi ne nudi pomoć, ali kaže: ‘Reci mi ako trebam što učiniti’. Ali to rijetko radim”, kazala je mlada mama.

“Mislim da sam ga zadnji put nešto tražila kada smo se preselili prije gotovo dvije godine. Tada je očistio kupaonicu. On nikada ne posprema krevet. Nakon što su djeca u krevetu, oko 19 sati, imamo nekoliko sati zajedno prije nego što on zaspi oko 22 sata, a ja čistim sat vremena prije učenja, a zatim pripremim djetetove bočice još sat vremena”, opisala je svoju večernju rutinu.

Njemu odgovara tako

Emilly ide na živce kada joj ljudi kažu da je staromodna. Ona tvrdi da uživa u onome što radi. “Volim čistu kuću, uživam u čišćenju i to je moj izbor. Još uvijek mogu sve to raditi i biti feministica”, utvrdila je. A ni Jamesu nije mrzak ovakav raspored u njihovu kućanstvu.

“Sretan sam kako stvari stoje. To je nešto što nam odgovara. Još kada bi i ona mogla naučiti kuhati, ha! Živio bih svoj san”, kratko je poručio 24-godišnji suprug i otac za The Sun.