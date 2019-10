ONA NE ŽELI DA NJEZIN SIN IZGOVORI OVE RIJEČI: Majka zahtijeva izmjenu teksta školske predstave. Pretjeruje li?

‘Na taj način djeca uče koliko se društvo promijenilo i koliko raste poštovanje prema kulturama, koliko se promijenilo ponašanje itd.’

Pobrinuti se da vaše dijete zablista u školskoj predstavi ponekad je stresnije za roditelje nego za dijete. Od učenja teksta do uživljavanja u ulogu i odabira autentičnoga kostima – za mnoge je veliko olakšanje kada mali glumac konačno stane na pozornicu i pokaže svoje glumačko umijeće.

Preproste riječi za školarce?

No jedna se majka strašno zabrinula zbog nekoliko rečenica u scenariju igrokaza, da je pomislila zatražiti promjenu teksta. Njezin je sin utjelovio Smolskyja u glazbenoj komediji “Bugsy Malone”, no problem je nastao kada je majka pročitala nekoliko redaka koje on treba izgovoriti.

“Ti glupi krumpiroliki irski idiote”, “Razbit ću ti taj glupi irski nos”, neke su od rečenica na istu foru koje su zabrinule ovu majku jer su “previše proste” za djecu školskoga uzrasta. Na britanskome forumu Mumsnet pitala je druge roditelje bi li bilo previše da zahtijeva od škole da izmijeni tekst zbog uvredljiva sadržaja.

Komentari su više nego jasni

Većina se nije suzdržavala dati do znanja majci da nema pravo tražiti takvo što. “Shakespeare je bio rasist i mrzitelj židova. Možeš li zamisliti da škole ne propisuju ‘Otela’ ili ‘Mletačkog trgovca’?”, “Ne budi TAJ roditelj”, “Ovakve se stvari nipošto ne smiju mijenjati”, samo su neki od komentara ispod njezine objave.

Drugi su joj objasnili i poantu teksta predstave. “Na taj način djeca uče koliko se društvo promijenilo i koliko raste poštovanje prema kulturama, koliko se promijenilo ponašanje itd.”, “Povijest je važna i ovo je djelo odličan alat za učenje o tome”, poručili su roditelji zabrinutoj majci, prenosi Mirror.