NEVIĐENI SLUČAJ ZAPANJIO SVIJET: Mama je ostala trudna preko spirale, beba ponijela jeziv ‘suvenir’ iz maternice

Nijedno kontracepcijsko sredstvo ne jamči 100-postotnu zaštitu od neželjene trudnoće, a u to se uvjerila i 34-godišnjakinja iz Vijetnama, koja je ostala trudna iako je imala ugrađenu kontracepcijsku spiralu, a njezina beba podsjetila ju je na to čim se rodila.

Prije dvije godine, anonimna majka ugradila je spiralu kao metodu kontracepcije. No, nakon nekoga vremena shvatila je da je ostala trudna. Svoje treće dijete rodila je u bolnici u vijetnamskome gradu Hai Phongu. Dječak je rođen zdrav, a sa sobom je pri dolasku na svijet “ponio” majčinu spiralu.

Fotografije pokazuju kako mališan čvrsto drži spiralu u ruci, kao da je suvenir njegova vremena provedenog u majčinoj utrobi. Liječnik Tran Viet Phuong potvrdio je kako je beba rođena držeći spiralu u ručici, a njemu se cijela stvar činila jako zanimljiva pa je odlučio uslikati taj neobičan trenutak.

