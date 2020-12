NEOBIČAN BOŽIĆNI POKLON RAZOTKRIO OBITELJSKU TAJNU STARU 30 GODINA: ‘Kad sam mamu tražila objašnjenje, nastala je mrtva tišina’

Muškarac koji je svojoj djevojci odlučio darovati jedinstveni poklon za Božić, vrlo brzo se gorko pokajao. Neimenovani dečko podijelio je svoju katastrofalnu priču u objavi na Redditovu forumu za savjete o vezama, nadajući se da će ljudi imati nekoliko mudrih riječi da mu pomognu.

Objasnio je da je curi za poklon kupio set za DNK testiranje, a njezini roditelji navodno su mu to dopustili. Kada je djevojka konačno otvorila svoj poklon i odlučila ga isprobati, na njezino i iznenađenje njezina dečka, razotkrivena je obiteljska tajna stara 30 godina, prenosi Mirror.

Muškarac je objasnio da joj je poklon darovao rano, a da je rezultate dobila netom prije Božića. Sve je izgledalo normalno dok cura nije primijetila da na popisu članova njezine obitelji piše “polusestra”. To ju je zbunilo jer nije znala da ima polusestru te je sve odlučila istražiti.

Nazvala je svoju majku da je upita za objašnjenje, ali je ona u početku sve negirala. Naposljetku je ipak otkrila o čemu je riječ.

Majka joj je ispričala da su ona i suprug u jednome razdoblju svoje veze bili na kratkoj pauzi, a za to vrijeme ona se povezala s bivšim dečkom, s kojim je i zatrudnjela. Zbog vremena u kojemu je začela, znala je da otac djevojčice ne može biti njezin muž, ali odlučila je šutjeti o svemu.

